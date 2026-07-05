اليكم التهمة الموجهة لقاتل فهد أبو شايب

خبرني - وجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى تهمة القتل القصد إلى قاتل الشاب فهد أبو شايب، إثر مشاجرة آنية وقعت في منطقة الصويفية بالعاصمة عمّان.

وقرر المدعي العام توقيف المتهم لمدة 15 يومًا قابلة للتجديد في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، على ذمة التحقيق.

إحالة حدث إلى قاضي الأحداث

كما قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى إحالة حدث شارك في المشاجرة إلى قاضي الأحداث، بعد أن أسند إليه تهمة الإيذاء، لعدم اختصاص نيابة الجنايات الكبرى بالتحقيق في الجرائم التي يرتكبها الأحداث، وفقًا لأحكام القانون.

تفاصيل التحقيقات

وتشير التحقيقات إلى أن خلافًا لحظيًا نشب بين المغدور من جهة، والجاني والحدث المرافق له من جهة أخرى، حيث أقدم المتهم على استخدام أداة راضة، ووجّه بها ضربة إلى رأس المغدور، ما أدى إلى سقوطه فاقدًا للوعي في المكان.

وعثرت عائلة المغدور عليه، وقامت بإسعافه إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة لاحقًا متأثرًا بإصابته البالغة.

وبيّن تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو نزف دموي حاد في الدماغ، ناجم عن تعرض الجمجمة لضربة قوية مباشرة بواسطة أداة راضة.