تنظيم الطيران تشيد بسرعة استجابة (الملكية) إثر تعرض طاقمها لحادث سير بنيويورك

خبرني - أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن ضيف الله الفرجات، أن ما قامت به الملكية الأردنية من إجراءت تجاه طاقم إحدى طائرات الملكية الذي تعرض لحادث سير في ولاية نيويورك الأمريكية قبل عدة أيام يجسد مسؤوليتها الوطنية والمؤسسية وحرصها الدائم على رعاية موظفيها والحفاظ على سلامتهم.

واعرب خلال زيارته اليوم الأحد رافقة نائب الرئيس شركة الملكية الأردنية للاطمئنان على صحة وسلامة الطاقم عن شكره وتقديره لإدارة الملكية الأردنية على ما قامت به من إجراءات مهنية ومسؤولة في التعامل مع الحادث وعلى سرعة الاستجابة والمتابعة الحثيثة للحالة الصحية للطاقم.

وخلال اللقاء قدم الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية المهندس سامر المجالي إيجازاً عن الحالة الصحية لأفراد الطاقم واستعرض الإجراءات الفورية وسرعة الاستجابة التي اتخذتها إدارة الملكية الأردنية منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث بما في ذلك التواصل المباشر مع الجهات المعنية في الولايات المتحدة ومتابعة أوضاع الطاقم وتوفير الرعاية الطبية والدعم اللازم لهم إلى حين استقرار أوضاعهم.

وأكد المجالي أن سلامة العاملين في الشركة تأتي في مقدمة أولويات الملكية الأردنية وأن الشركة تواصل متابعة الحالة الصحية للطاقم بشكل مستمر إلى حين اكتمال تعافيهم وعودتهم إلى أرض الوطن بسلام.