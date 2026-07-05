حين يضحك طفلك.. يبدأ دماغه في التعلم بطريقة مختلفة

خبرني - الضحك هو أول انفعالاتنا، وأول الأصوات المبهجة التي نسمعها من أطفالنا. وعلى ما يبدو فإن تأثيره أعمق مما نتصور؛ إذ لا يقتصر أثره على اللحظة التي يطلق فيها الطفل ضحكته، بل يصبح جزءا من شبكة واسعة من الخبرات العاطفية المبكرة التي تسهم في تشكيل طريقة عمل الدماغ واستجابته للتعلم، كما تكشف أبحاث حديثة.

يضحك ويتعلم

في دراسة نشرت عام 2025 بمجلة "كوغنيتيف ديفلوبمنت" (Cognitive Development) المتخصصة في نمو الإدراك لدى الأطفال، اختبر الباحثون 88 رضيعا لتعليمهم استخدام أداة جديدة؛ شاهدت المجموعة الأولى طريقة الاستخدام بشكل محايد، بينما شاهدت المجموعة الثانية عرضا فكاهيا للطريقة نفسها.

بعد ذلك قيّم الباحثون استجابات الأطفال، لتظهر التحليلات أن الرضع الذين شاهدوا العرض الفكاهي تعلموا بصورة أفضل. وتشير الدراسة إلى أن عنصر المفاجأة الذي يصنع الفكاهة والضحك هو ما يزيد انتباه الأطفال وانخراطهم في التعلم، ويفسر تحسن أدائهم.

في كتاب "الدماغ الذي يحب الضحك" (The Brain That Loves to Laugh) توضح جاكلين هاردينغ كيف يسهم الضحك والمزاج الجيد بشكل عام في نمو دماغ الطفل؛ إذ يهدئ الجهاز العصبي ليصبح الطفل أكثر مرونة وانفتاحا على الأفكار الجديدة.

ويحقق الضحك فوائد جدية أكثر مما نعتقد؛ فهو استجابة بيولوجية معقدة تشمل شبكة من مناطق الدماغ من بينها المناطق الحركية والقشرة الجبهية الأمامية، كما يؤثر في معدل ضربات القلب والتنفس ويزيد إفراز هرمونيّ الإندورفين والدوبامين، مما يقوي جهاز المناعة.

وتشير مراجعة علمية نشرت عام 2017 في مجلة "أدفانسيس إن فيزيولوجي إديوكيشن" (Advances in Physiology Education) إلى التأثير العميق للضحك في العمليات الفسيولوجية، وكيف يعزز عملية التعلم، خاصة أن فعالية التدريس لا تعتمد على المحتوى فحسب، بل تتأثر أيضا بقوة العلاقات والروابط الإنسانية.