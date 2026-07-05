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إصابة 8 أشخاص بينهم 4 أطفال بطلقات نارية في نيويورك

  • 05 تموز 2026
  • 14:53
إصابة 8 أشخاص بينهم 4 أطفال بطلقات نارية في نيويورك

خبرني - قالت الشرطة في مدينة نيويورك الأمريكية إن 8 أشخاص، بينهم 4 أطفال، أصيبوا بطلقات نارية في وقت متأخر من مساء السبت بالتوقيت المحلي.

وقالت شرطة نيويورك في تصريحات إن ضباطا تلقوا بلاغات عن وقوع إطلاق نار نحو الساعة 10:37 مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي (02:37 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد) في أحد شوارع حي بروكلين.

وأشارت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية إلى أن المصابين رجلان وامرأتان و4 أطفال، أعمارهم 14 و12 و7 و6 سنوات.

ونقلت عن شرطة نيويورك أن جميع المصابين نقلوا إلى المستشفيات. وأضافت أن 7 منهم في حالة مستقرة، لكن امرأة عمرها (21 عاما) في حالة حرجة.

وقالت الشرطة إنها عثرت على سلاح ناري في مكان الواقعة، لكن دون القبض على أي أشخاص.

وكان أمس السبت يصادف الذكرى السنوية الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.

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