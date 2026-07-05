كلوب يقترب من قيادة المنتخب الألماني

خبرني - كشفت تقارير صحافية ألمانية أن الاتحاد الألماني لكرة القدم يخطط لمنح المدرب يورغن كلوب صلاحيات واسعة في حال توليه تدريب المنتخب الأول، ضمن مشروع شامل لإعادة بناء كرة القدم الألمانية.

وبحسب شبكة «سكاي ألمانيا»، لا يرغب الاتحاد في الاكتفاء بتعيين كلوب كمدرب فقط، بل يسعى لمنحه دوراً قيادياً يشمل الجوانب الفنية والإدارية داخل المنتخب، في إطار رؤية طويلة الأمد.

وأوضحت التقارير أن الخطة تتضمن السماح لكلوب باختيار جهازه الفني بالكامل، إلى جانب منحه حرية وضع أسلوب لعب المنتخب وإعادة تشكيل هويته الكروية. كما سيحصل على تأثير مباشر في اختيار اللاعبين، إضافة إلى دور مهم في تطوير الفئات السنية وصناعة المواهب الشابة.

ويأتي هذا التوجه بعد رحيل المدرب السابق جوليان ناغلسمان عقب خروج ألمانيا من كأس العالم 2026 من دور الـ32 أمام باراغواي، وسط ترجيحات بأن يكون كلوب الخيار الأول لقيادة «الماكينات» في المرحلة المقبلة. وكالات