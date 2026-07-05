حملات رش بالمبيدات الصحية في جرش للحد من انتشار الحشرات صيفًا

خبرني - قال رئيس مجلس الخدمات المشتركة في محافظة جرش، محمد أبو السمن، الأحد، إنّ المجلس يواصل تنفيذ حملات رش بالمبيدات الصحية لمكافحة الحشرات في مختلف مناطق المحافظة، للحد من انتشارها، خاصة خلال فصل الصيف.

وأضاف أبو السمن، أن كوادر المجلس تنفذ عمليات الرش باستخدام أجهزة الرش الضبابي (ULV)، بهدف رفع كفاءة مكافحة الحشرات والحد من انتشارها، ضمن خطة ميدانية متواصلة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وأشار إلى أن فرق النظافة التابعة للمجلس تجمع يوميًا نحو 1000 كيس من النفايات من الشوارع الرئيسية ومختلف مناطق المحافظة، فيما يبلغ عدد أكياس النفايات التي يتم جمعها شهريًا نحو 27 ألف كيس.

وبيّن أن كوادر المجلس تنفذ أيضًا أعمال إزالة الأعشاب والأتربة من الجزر الوسطية والمقابر، إلى جانب دهان الأرصفة في عدد من المواقع، بهدف المحافظة على النظافة العامة وتحسين المظهر الحضاري في مختلف مناطق المحافظة.

وأضاف أبو السمن أن المجلس يشارك، بالتعاون مع الجهات المعنية، في حملات نظافة تستهدف المواقع العامة والسياحية والبيئية، بهدف المحافظة على نظافتها وتعزيز الوعي البيئي.