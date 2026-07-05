الأردن.. سؤال نيابي حول تقليص الإجازة الصيفية للمعلمين

خبرني - وجّه النائب الدكتور ناصر نواصرة سؤالاً نيابياً إلى وزير التربية والتعليم، استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، بشأن قرار الوزارة إضافة أسبوع دوام إلى بداية العام الدراسي 2026/2027.

وقال نواصرة إن وزارة التربية والتعليم أعلنت التقويم المدرسي للعام الدراسي 2026/2027 متضمناً إضافة أسبوع دوام في بداية العام، زيادة على الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التربية والتعليم رقم (13) لسنة 2026، معتبراً أن القرار جاء دون مبررات معقولة، وأثار استياء آلاف المعلمين، الذين بدأت إجازتهم الصيفية تتقلص عاماً بعد عام.

وطلب النائب من وزير التربية توضيح مبررات إضافة أسبوع الدوام، والهدف العام والأهداف الخاصة من هذا القرار، إضافة إلى تزويده بالخطة الإجرائية الكاملة الخاصة بالأسبوع الإضافي.

كما استفسر عن النتائج المتوقعة التي ستنعكس على الطلبة والمعلمين، والتكاليف المترتبة على موازنة الوزارة، والتحضيرات التي أعدتها الوزارة لاستثمار هذا الأسبوع بكفاءة.

وتضمن السؤال النيابي أيضاً استيضاحاً حول ما إذا كانت إضافة أسبوع الدوام مرتبطة بشروط المنح المقدمة لوزارة التربية والتعليم، وما إذا كانت مدرجة ضمن خطة الوزارة للعام الدراسي 2026/2027، مع طلب تزويده بنسخة من تلك الخطة.