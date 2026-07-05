*
الاثنين: 06 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

رئيس هيئة الطيران يطمئن على طاقم الملكية الأردنية بعد حادث نيويورك

  • 05 تموز 2026
  • 14:24
رئيس هيئة الطيران يطمئن على طاقم الملكية الأردنية بعد حادث نيويورك

خبرني - قام الكابتن ضيف الله الفرجات  رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني  يرافقه نائب الرئيس بزيارة إلى شركة الملكية الاردنية التقى خلال المهندس سامر المجالي الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية للاطمئنان على صحة وسلامة طاقم إحدى طائرات الملكية الأردنية الذي تعرض لحادث سير في ولاية نيويورك الأمريكية قبل عدة أيام.

وخلال اللقاء قدم الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية إيجازاً عن الحالة الصحية لأفراد الطاقم واستعرض الإجراءات الفورية وسرعة الاستجابة التي اتخذتها إدارة الملكية الأردنية منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث بما في ذلك التواصل المباشر مع الجهات المعنية في الولايات المتحدة ومتابعة أوضاع الطاقم وتوفير الرعاية الطبية والدعم اللازم لهم إلى حين استقرار أوضاعهم.

وأكد المجالي أن سلامة العاملين في الشركة تأتي في مقدمة أولويات الملكية الأردنية وأن الشركة تواصل متابعة الحالة الصحية للطاقم بشكل مستمر إلى حين اكتمال تعافيهم وعودتهم إلى أرض الوطن بسلام.

وفي ختام اللقاء أعرب الكابتن ضيف الله الفرجات عن شكره وتقديره للمهندس سامر المجالي الرئيس التنفيذي ولإدارة الملكية الأردنية على ما قامت به الشركة من إجراءات مهنية ومسؤولة في التعامل مع الحادث وعلى سرعة الاستجابة والمتابعة الحثيثة للحالة الصحية للطاقم مؤكداً أن ما قامت به الملكية الأردنية يجسد مسؤوليتها الوطنية والمؤسسية وحرصها الدائم على رعاية موظفيها والحفاظ على سلامتهم.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بحث تحضيرات مشاركة العراق
بحث تحضيرات مشاركة العراق "ضيف شرف" معرض عمان الدولي للكتاب
  • 2026-07-05 20:33
اختتام فعاليات (تحدي النشامى لتطوير الألعاب الالكترونية) بمشاركة 157 شاباً وشابة
اختتام فعاليات (تحدي النشامى لتطوير الألعاب الالكترونية) بمشاركة 157 شاباً وشابة
  • 2026-07-05 14:24
768 مليون دينار صادرات تجارة عمان بالنصف الأول من العام الحالي
768 مليون دينار صادرات تجارة عمان بالنصف الأول من العام الحالي
  • 2026-07-05 11:53
محافظ العقبة يستقبل نجم النشامى عبدالله نصيب
محافظ العقبة يستقبل نجم النشامى عبدالله نصيب
  • 2026-07-01 15:24
صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يعلن دعم 20 مشروعاً ضمن الدورة الثالثة من (تمكين) للمشاريع السياسية
صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يعلن دعم 20 مشروعاً ضمن الدورة الثالثة من ...
  • 2026-07-01 13:20
اب اردني يتوفى غرقا كما حدث مع نجله قبل ٤ أعوام
اب اردني يتوفى غرقا كما حدث مع نجله قبل ٤ أعوام
  • 2026-06-30 20:36