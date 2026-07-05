رئيس هيئة الطيران يطمئن على طاقم الملكية الأردنية بعد حادث نيويورك

خبرني - قام الكابتن ضيف الله الفرجات رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني يرافقه نائب الرئيس بزيارة إلى شركة الملكية الاردنية التقى خلال المهندس سامر المجالي الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية للاطمئنان على صحة وسلامة طاقم إحدى طائرات الملكية الأردنية الذي تعرض لحادث سير في ولاية نيويورك الأمريكية قبل عدة أيام.

وخلال اللقاء قدم الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية إيجازاً عن الحالة الصحية لأفراد الطاقم واستعرض الإجراءات الفورية وسرعة الاستجابة التي اتخذتها إدارة الملكية الأردنية منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث بما في ذلك التواصل المباشر مع الجهات المعنية في الولايات المتحدة ومتابعة أوضاع الطاقم وتوفير الرعاية الطبية والدعم اللازم لهم إلى حين استقرار أوضاعهم.

وأكد المجالي أن سلامة العاملين في الشركة تأتي في مقدمة أولويات الملكية الأردنية وأن الشركة تواصل متابعة الحالة الصحية للطاقم بشكل مستمر إلى حين اكتمال تعافيهم وعودتهم إلى أرض الوطن بسلام.

وفي ختام اللقاء أعرب الكابتن ضيف الله الفرجات عن شكره وتقديره للمهندس سامر المجالي الرئيس التنفيذي ولإدارة الملكية الأردنية على ما قامت به الشركة من إجراءات مهنية ومسؤولة في التعامل مع الحادث وعلى سرعة الاستجابة والمتابعة الحثيثة للحالة الصحية للطاقم مؤكداً أن ما قامت به الملكية الأردنية يجسد مسؤوليتها الوطنية والمؤسسية وحرصها الدائم على رعاية موظفيها والحفاظ على سلامتهم.