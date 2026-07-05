جامعة الزيتونة الأردنية ومستشفى المركز العربي يوقعان اتفاقية تعاون لتدريب طلبة كلية الصيدلة

خبرني - وقّع نائب رئيس جامعة الزيتونة الأردنية الأستاذ الدكتور طارق القرم، والمدير العام لمستشفى المركز العربي الدكتور سعد سمارة اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين، وتوفير فرص تدريب عملي متخصصة لطلبة كلية الصيدلة، بما يسهم في تنمية مهاراتهم المهنية والسريرية، وإعدادهم وفق أفضل الممارسات ومتطلبات سوق العمل.

وحضر مراسم التوقيع عميد كلية الصيدلة الأستاذ الدكتور علاء الحسبان، ومدير شؤون الموظفين في المستشفى السيد أحمد النونو، إلى جانب عدد من ممثلي الجانبين.

وتنص الاتفاقية على توفير برامج تدريبية عملية لطلبة كلية الصيدلة داخل مرافق مستشفى المركز العربي، بما يتيح لهم الاستفادة من البيئة السريرية المتطورة والإمكانات التعليمية والتطبيقية التي يوفرها المستشفى، واكتساب الخبرات العملية في مجالات الرعاية الصيدلانية والخدمات العلاجية، بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها، ويسهم في تعزيز كفاءاتهم المهنية ورفع جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل.

وأكد الأستاذ الدكتور طارق القرم أن جامعة الزيتونة الأردنية تولي التدريب العملي أهمية كبيرة باعتباره أحد الركائز الأساسية للعملية التعليمية، وتسعى باستمرار إلى توسيع شراكاتها مع المؤسسات الصحية الرائدة، بما يعزز جودة مخرجاتها الأكاديمية ويمنح الطلبة خبرات تطبيقية نوعية. وأشاد بالمكانة المتميزة التي يتمتع بها مستشفى المركز العربي، وما يقدمه من خدمات صحية وصيدلانية وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد.

بدوره، أعرب المدير العام لمستشفى المركز العربي الدكتور سعد سمارة عن اعتزاز المستشفى بالشراكة مع جامعة الزيتونة الأردنية، مؤكدًا التزامه بتوفير بيئة تدريبية متكاملة تتيح للطلبة فرص التعلم والتطبيق العملي وفق أفضل الممارسات الصحية. وأشار إلى أن التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصحي يشكل ركيزة أساسية في إعداد كوادر صيدلانية مؤهلة، من خلال تنمية مهاراتهم السريرية والمهنية وتعزيز قدرتهم على تقديم رعاية صيدلانية متميزة تلبي احتياجات القطاع الصحي في الأردن والمنطقة.

من جانبه، أكد عميد كلية الصيدلة الأستاذ الدكتور علاء الحسبان أن الكلية تحرص على تطوير منظومة التدريب الصيدلاني والسريري من خلال بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الصحية المتميزة، بما يعزز الجانب التطبيقي في برامجها الأكاديمية، ويرفد الطلبة بالخبرات العملية اللازمة، ويسهم في تخريج كفاءات صيدلانية قادرة على المنافسة والتميز في مختلف مجالات العمل.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص جامعة الزيتونة الأردنية ومستشفى المركز العربي على تعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصحي، وتوسيع مجالات الشراكة في مجالات التدريب والتعليم والتأهيل المهني، بما يسهم في تطوير التعليم الصيدلاني، والارتقاء بجودة التدريب العملي، وإعداد كوادر صيدلانية مؤهلة تمتلك الكفاءة العلمية والمهارات التطبيقية، وقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل والمساهمة بفاعلية في دعم وتطوير القطاع الصحي.