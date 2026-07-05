مركز زها الثقافي ومؤسسة الإقراض الزراعي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التدريب وتمكين الشباب والنساء

خبرني - وقّع مركز زها الثقافي ومؤسسة الإقراض الزراعي مذكرة تفاهم وتعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية في المجالات المجتمعية والتنموية، وربط برامج التدريب بفرص التمويل والتشغيل، بما يسهم في دعم المشاريع الإنتاجية المستدامة وتمكين الشباب والنساء اقتصادياً.

ووقّعت المذكرة عن مركز زها الثقافي المدير التنفيذي رانيه صبيح، فيما وقّعها عن مؤسسة الإقراض الزراعي مدير عام المؤسسة المهندس محمد الدوجان.

وتنص المذكرة على التعاون بين الجانبين في تطوير برامج تكاملية تجمع بين التدريب والتمويل، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل في المجالات الزراعية والإنتاجية، ودعم المشاريع الريادية والحرفية المرتبطة بالقطاع الزراعي، إلى جانب تنظيم الفعاليات وورش العمل المشتركة، بما يتيح للمستفيدين الاستفادة من البرامج التمويلية المدعومة التي تقدمها مؤسسة الإقراض الزراعي وفق التشريعات الناظمة.

وأكدت المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي رانيه صبيح أن هذه الشراكة تأتي انسجاماً مع رؤية المركز في بناء قدرات الشباب والنساء وتمكينهم من اكتساب المهارات التي تؤهلهم لدخول سوق العمل وإطلاق مشاريعهم الخاصة، مشيرةً إلى أن ربط التدريب بفرص التمويل يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة في مختلف المحافظات.

من جانبه، قال مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان إن المؤسسة تولي أهمية كبيرة للشراكات مع المؤسسات الوطنية التي تسهم في الوصول إلى الفئات المستهدفة، مبيناً أن هذه المذكرة ستعزز فرص تحويل مخرجات التدريب إلى مشاريع إنتاجية قابلة للاستدامة، من خلال توفير البرامج التمويلية المناسبة للمستفيدين وفق أسس ومعايير المؤسسة.

وأشار الطرفان إلى أن هذه المذكرة تعكس التزامهما المشترك بدعم التنمية المحلية، وتعزيز ريادة الأعمال في القطاع الزراعي، وخلق فرص اقتصادية تسهم في تحسين مستوى معيشة الشباب والنساء، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي.