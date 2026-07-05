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طلبة (الصيدلة) و(العلاج الطبيعي) في (الشرق الأوسط) يؤدون القسم المهني

  • 05 تموز 2026
  • 14:17
طلبة الصيدلة والعلاج الطبيعي في الشرق الأوسط يؤدون القسم المهني

خبرني - نظّمت جامعة الشرق الأوسط حفل أداء القسم المهني لطلبة تخصص الصيدلة في كلية الصيدلة وطلبة تخصص العلاج الطبيعي في كلية العلوم الطبية المساندة، بحضور رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، إلى جانب جمع من أولياء الأمور والطلبة.
وأدى خريجو الكليتين القسم المهني، مؤكدين التزامهم بأخلاقيات الممارسة الصحية، وقيم الأمانة العلمية، والمسؤولية المهنية، واحترام كرامة الإنسان، في مشهد عكس وعيهم برسالة المهن الصحية ودورها في حماية المجتمع والارتقاء بجودة الرعاية الصحية.
ويُجسّد أداء القسم محطةً مفصلية في المسيرة الأكاديمية للطلبة، فهم يحملون مسؤولية توظيف معارفهم العلمية ومهاراتهم المهنية وفق أعلى معايير الكفاءة والنزاهة.
واختُتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية التي جمعت الخريجين بعائلاتهم، لتبقى هذه المناسبة علامة فارقة في مسيرتهم، وبداية مرحلة جديدة يترجمون فيها العلم إلى ممارسة مهنية مسؤولة، تُسهم في خدمة الإنسان والارتقاء بالقطاع الصحي.

طلبة (الصيدلة) و(العلاج الطبيعي) في (الشرق الأوسط) يؤدون القسم المهني
طلبة (الصيدلة) و(العلاج الطبيعي) في (الشرق الأوسط) يؤدون القسم المهني
طلبة (الصيدلة) و(العلاج الطبيعي) في (الشرق الأوسط) يؤدون القسم المهني
طلبة (الصيدلة) و(العلاج الطبيعي) في (الشرق الأوسط) يؤدون القسم المهني
طلبة (الصيدلة) و(العلاج الطبيعي) في (الشرق الأوسط) يؤدون القسم المهني
طلبة (الصيدلة) و(العلاج الطبيعي) في (الشرق الأوسط) يؤدون القسم المهني
طلبة (الصيدلة) و(العلاج الطبيعي) في (الشرق الأوسط) يؤدون القسم المهني
طلبة (الصيدلة) و(العلاج الطبيعي) في (الشرق الأوسط) يؤدون القسم المهني

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