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انطلاق فعاليات مهرجان صيف عمان في 10 تموز الجاري 

  • 05 تموز 2026
  • 14:01
انطلاق فعاليات مهرجان صيف عمان في 10 تموز الجاري 

خبرني  -   تنطلق في العاشر من تموز الجاري ، الدورة الثامنة عشر لفعاليات مهرجان صيف عمان ، التي تمتد لغاية 17 تموز، بتنظيم مجاني من أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع شركة زين الأردن .

وتقام أمسيات المهرجان العمانية ، التي يسودها الطابع الوطني والثقافي والعائلي في حدائق الحسين ،علماً بأنه سيتم تخصيص مواقف مجانية في الساحات المحيطة بالحدائق و وسائط نقل مجانية إلى داخل حدائق الحسين 

وتدعو امانة عمان الاخوة المواطنين الى حضور فعاليات المهرجان التي تتوفر بها فعاليات مسرحية و غنائية و عروض فلكلورية ومنطقة مخصصة للأطفال ، بالإضافة إلى مساحات لعرض المنتجات التراثية والحرفية والمأكولات الشعبية .

ويهدف المهرجان إلى تنشيط الحركة السياحية و إضافة مقصد للسياح في مدينة عمان ، وتوفير أجواء عائلية للمواطنين وزوار الأردن ، وتعزيز مفاهيم المواطنة الصالحة من خلال بث الرسائل الإيجابية والتوعوية ضمن العروض الدرامية للكبار والصغار .

انطلاق فعاليات مهرجان صيف عمان في 10 تموز الجاري 
انطلاق فعاليات مهرجان صيف عمان في 10 تموز الجاري 
انطلاق فعاليات مهرجان صيف عمان في 10 تموز الجاري 
انطلاق فعاليات مهرجان صيف عمان في 10 تموز الجاري 

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