*
الاثنين: 06 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

مدير مياه العقبة يرفض تنفيذ حكم قضائي لمصلحة موظف

  • 05 تموز 2026
  • 13:34
مدير مياه العقبة يرفض تنفيذ حكم قضائي لمصلحة موظف

خبرني - ادّعى عارف البطوش وهو موظف سابق في شركة مياه العقبة أن إدارة الشركة امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي قطعي صادر لصالحه، رغم اكتسابه الدرجة القطعية بعد انتهاء المدد القانونية للاستئناف، وفق ما أورده في منشور علني موجّه لرئيس الوزراء جعفر حسان.

وقال الموظف في منشوره إنه تعرّض – بحسب تعبيره – لـ”تعسف وإجراءات انتقامية” على خلفية إبلاغه عن “تجاوزات موثقة”، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الشركة كان قد أنهى خدماته قبل نحو عام ونصف إلى جانب عدد من المدراء دون إبداء أسباب ودون منحهم مدة الإنذار القانونية.

وأضاف أنه لجأ إلى القضاء الذي أنصفه في أكثر من حكم، إلا أن الشركة – بحسب ادعائه – لم تلتزم بتنفيذ الحكم خلال المدة القانونية، ما اضطره إلى اتخاذ إجراءات قانونية شملت الحجز على أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة لتحصيل حقوقه المالية.

وأشار إلى أن الشركة لم تقم باستئناف الحكم خلال المدة المحددة قانونياً، قبل أن تعود وتستأنفه لاحقاً، لافتاً إلى أن المحكمة ردّت الاستئناف وأيدت الأحكام السابقة.

وأوضح أن هذه القضايا ترتب عليها – بحسب تقديره – كلف مالية تُحمّل على المال العام تتجاوز نصف مليون دينار أردني، شاملة التعويضات وأتعاب المحاماة، في حين لا تزال بعض القضايا الأخرى منظورة أمام القضاء.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

افتتاح وتشغيل إشارة أبو عرابي العدوان بدلًا من دوار جامعة العلوم التطبيقية
افتتاح وتشغيل إشارة أبو عرابي العدوان بدلًا من دوار جامعة العلوم التطبيقية
  • 2026-07-06 11:39
تحويلات مرورية متوقعة مع بدء تعبيد شوارع في تلاع العلي
تحويلات مرورية متوقعة مع بدء تعبيد شوارع في تلاع العلي
  • 2026-07-06 10:52
الأردن.. الغذاء والدواء: الشائعات الغذائية تحت طائلة المساءلة
الأردن.. الغذاء والدواء: الشائعات الغذائية تحت طائلة المساءلة
  • 2026-07-06 10:04
أكثر من 65 ألف طالب توجيهي يتقدمون اليوم لامتحانات اللغة الإنجليزية
أكثر من 65 ألف طالب توجيهي يتقدمون اليوم لامتحانات اللغة الإنجليزية
  • 2026-07-06 09:34
مطعم شاورما يصدر بياناً بخصوص نادي الحسين إربد
مطعم شاورما يصدر بياناً بخصوص نادي الحسين إربد
  • 2026-07-06 09:32
التربية تدرس اعتماد التعرف إلى الوجه لتوثيق حضور الطلبة وغيابهم
التربية تدرس اعتماد التعرف إلى الوجه لتوثيق حضور الطلبة وغيابهم
  • 2026-07-06 08:38