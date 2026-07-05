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افتتاح مركز الكشف المبكر عن السرطان في موقعه الجديد

  • 05 تموز 2026
  • 13:23
افتتاح مركز الكشف المبكر عن السرطان في موقعه الجديد

خبرني - افتتحت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، مركز الكشف المبكر الجديد لمركز الحسين للسرطان، وذلك بعد نقله إلى موقعه الجديد في شارع الأميرة بسمة بعمّان، بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى خدمات الكشف المبكر والوقاية والتشخيص، وتعزيز فرص اكتشاف السرطان في مراحله الأولى.

يهدف افتتاح المركز الجديد إلى توفير خدمات متكاملة للكشف المبكر والوقاية والتشخيص في مكان واحد، ورفع مستوى الوعي بأهمية الفحوصات الدورية، وتشجيع أفراد المجتمع على اتخاذ خطوات استباقية للحفاظ على صحتهم.

وأكدت الأميرة غيداء أهمية هذه الخطوة كإنجاز جديد لمؤسسة ومركز الحسين للسّرطان، لافتة إلى أن المركز "سيشكّل إضافة نوعية ستساهم في ترسيخ جهودنا لمكافحة السّرطان في الأردن".

ويقدم المركز خدمات الكشف المبكر والتشخيص لعدد من أنواع السرطان، تشمل الكشف عن سرطان الثدي من خلال تصوير الماموغرام، والتصوير بالموجات فوق الصوتية، والفحص السريري للثدي، إضافة إلى تشخيص سرطان الثدي من خلال الخزعة الموجّهة بالألتراساوند، والكشف عن سرطان عنق الرحم من خلال فحص. Pap Smear

كما تشمل خدمات المركز الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم وسرطان الرئة، وفحوصات الدم، وخدمات الإقلاع عن التدخين، إلى جانب برامج التثقيف والتوعية الصحية العامة، بما يعكس نهجًا شاملًا في الوقاية والكشف المبكر ودعم صحة المجتمع.

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