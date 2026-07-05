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قطر تعلن استئناف أنشطة الملاحة البحرية

  • 05 تموز 2026
  • 13:11
قطر تعلن استئناف أنشطة الملاحة البحرية

خبرني  - أعلنت وزارة المواصلات القطرية في بيان عبر منصة إكس، اليوم الأحد، استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل ‌لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن.

ودعت الوزارة، في بيان، الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات البحرية السارية والتأكد من وجود جميع معدات السلامة والحراسة اللازمة على متنها قبل الإبحار وأثناءه، لضمان أعلى درجات السلامة والأمان لجميع الرحلات.

يأتي ذلك بعد أن نصحت قطر في 29 يونيو/حزيران جميع السفن بتعليق الملاحة والأنشطة البحرية حتى إشعار آخر.

ولم تذكر قطر سبب الإرشادات الصادرة في 29 يونيو/حزيران، لكنها جاءت بعد يوم من إعلانها مقتل أحد مواطنيها إثر إصابته بشظايا جراء "العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة".

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