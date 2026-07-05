طمس جدارية لنجم النشامى في العقبة .. واللاعب يعلق

خبرني - قام مجهولون بطمس لوحة جدارية تكريمية لنجم المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم، المدافع عبد الله نصيب الملقب بـ "ديارا"، في حادثة اثارت الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل .

وكان الفنان الأردني هشام هلالات قام بمبادرة فردية استمرت على مدار يومين متواصلين لرسم جدارية وصورة تعبيرية متقنة للاعب "ديارا" في مسقط رأسه بمدينة العقبة، كنوع من الدعم الشعبي والتقدير لجهود اللاعب الذي ساهم برفقة زملائه في تسطير الإنجازات الأخيرة لكرة القدم الأردنية.

ولكن ، وعقب الانتهاء من العمل الفني، تفاجأ الرسام بطمس المعالم الكاملة للجدارية وتغطيتها بالدهان.

نصيب يعلق :

بدوره وجه نصيب من خلال حسابه الرسمي على منصة إنستغرام، رسالة دعم للفنان، حيث قال: "أخوي الله يعطيك ألف عافية والله ما قصرت، والله يعينك على تعبك يا رب.. حسبي الله ونعم الوكيل".

من جانه رد هلالات ، وقال انه سيعيد رسم الجدارية مجددا في موقع آخر لتكون "أجمل وأقوى من قبل"، معبرا عن شكره لكل من سانده وتواصل معه بعد انتشار الحادثة.