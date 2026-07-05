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عودة نقاشات قانون الضمان الاجتماعي بعد الاطاحة بوزير العمل

  • 05 تموز 2026
  • 12:40
عودة نقاشات قانون الضمان الاجتماعي بعد الاطاحة بوزير العمل

خبرني  - عادت نقاشات مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي إلى الواجهة مجددا، بعد الإطاحة بوزير العمل رئيس مجلس الضمان الاجتماعي خالد البكار.

وكان طلب رئيس الوزراء جعفر حسان من البكار تقديم استقالته من الحكومة على خلفية تضارب مصالح جراء عطاءات رست على نجل الوزير، وفق ما أعلنت الحكومة نهاية الاسبوع الماضي.

وتنطلق النقاشات الجديدة مع مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الجديد حازم الرحاحلة، والذي عاد إلى منصبه بعد 4 سنوات من انهاء خدماته في العام 2022، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي، خاصة بعد الظروف الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة وانعكاساتها على بيئة الأعمال.

وتستضيف غرفة تجارة عمان اللقاء مع الرحاحلة يوم الاربعاء 15 تموز الحالي.

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