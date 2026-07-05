حذّر المحامي ناصر عودة، وكيل وممثل مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية، إلى جانب جمعية أطباء لحقوق الإنسان، من تدهور خطير في الحالة الصحية لأبو صفية، مؤكدين أنه يواجه "خطراً داهماً على حياته" بعد نقله إلى قسم التحقيقات تحت الأرض "ركيفت" في سجن نيتسان بمدينة الرملة.

وفي بيان صحفي صدر السبت، طالبت الجمعية ومحامي أبو صفية بنقله فوراً من قسم "ركيفت"، والسماح بزيارة عاجلة من قاضٍ للاطلاع على أوضاع احتجازه وحالته الصحية قبل فوات الأوان، وفق البيان.

وأوضح المحامي ناصر عودة أن هذه المطالب جاءت عقب زيارة أجراها لموكله في الثاني من يوليو/تموز الجاري داخل قسم "ركيفت"، حيث قال إنه شاهده في "حالة صحية متدهورة للغاية".

وبحسب الإفادة الخطية للمحامي، أُحضر أبو صفية إلى غرفة الزيارة مكبل اليدين والقدمين ومحاطاً بعدد من السجانين الملثمين، فيما بدت على جسده إصابات حديثة وخطيرة شملت الرأس، ومحيط العينين والأذنين، والرقبة، مشيراً إلى أن ملامحه تغيرت إلى درجة صعب معها التعرف عليه.

وأضاف أن المعاينة أظهرت معاناة أبو صفية من صعوبة في التنفس والتحدث بشكل متواصل، إضافة إلى ضعف شديد وفقدان القدرة على الجلوس بثبات، مع ظهور مؤشرات متكررة على فقدان الوعي.

كما رصد المحامي، وفق البيان، علامات خوف شديد وإنهاك نفسي واضح على موكله، إلى جانب تردده في الحديث بحرية خشية التعرض للعقاب، معتبراً أن هذه المؤشرات تدل على أن حياته معرضة لخطر فوري.

ونقل أبو صفية لمحاميه أنه تعرض لاعتداء عنيف عقب جلسة الاستئناف أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في العاشر من يونيو/حزيران الماضي، أثناء احتجازه في العزل الانفرادي في سجن غانوت، موضحاً أن أربعة أو خمسة من السجانين اقتحموا زنزانته واعتدوا عليه باستخدام مطرقة وهراوات، ما تسبب بإصابته في أنحاء مختلفة من جسده.

وكان أبو صفية قد بدا فاقداً للوزن مقارنة بهيئته منذ اعتقاله عند مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا بشمال غزة قبل نحو عام ونصف العام، إذ ظهر عبر اتصال بالفيديو في جلسة المحكمة في في العاشر من يونيو/حزيران الماضي.