إنتركونتيننتال العقبة يفوز بجائزة العلم الأزرق وشهادة المفتاح الأخضر 2026

خبرني - حصد فندق ومنتج إنتركونتيننتال العقبة على جائزتين من الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية، هم: "شهادة المفتاح الأخضر و"جائزة العلم الأزرق" لعام 2026.

وجاءت الجائزتان لفندق ومنتج إنتركونتيننتال العقبة تقديراً لالتزام الفندق المستمر بالاستدامة، والسياحة المسؤولة، والعناية بالبيئة، والحفاظ على أعلى المعايير في المنتجع وتجربة الشاطئ.

من جانبه، قال مدير عام فندق ومنتجع إنتركونتيننتال العقبة ابراهيم فراج إن هاتان الجائزتان تعكس إنجازات الفندق وتفاني فريق العمل في تقديم ضيافة مسؤولة، لجميع الزوار والضيوف.

وأضاف أن الالتزام المستمر بحماية البيئة الجميلة للبحر الأحمر، يخلق تجارب مميزة لضيوف الفندق، في تجربة مميزة لا تنسى.