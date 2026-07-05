الحكومة السورية توضح أسباب ازدحام محطات الوقود

خبرني - أوضحت وزارة الطاقة السورية أسباب ازدحام محطات الوقود، مؤكدة توفر البنزين وتحسن الأوضاع تدريجيا نحو الاستقرار الكامل.

شهدت محطات الوقود في دمشق وعدد من المحافظات السورية ازدحامات شديدة وأرتالا من السيارات، وهو ما وثقه ناشطون عبر مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي. وتناقلت الحسابات شكاوى المواطنين من أزمة بنزين، حيث أكد البعض أن سياراتهم توقفت تماما بسبب نفاد الوقود وعدم قدرتهم على استكمال رحلاتهم.

موقف الوزارة وأسباب الازدحام

في المقابل، أصدرت وزارة الطاقة السورية بيانا توضيحيا أكدت فيه متابعتها الحثيثة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة هذا الازدحام وما سببه من إرباك للمواطنين. وأعربت الوزارة عن تفهمها لفترات الانتظار الطويلة، واعتذرت عما تسببه من مشقة، مشددة على أن إمدادات البنزين مستمرة بالوتيرة المعتادة وأن الكميات متوفرة.

وعزت الوزارة الأزمة إلى ارتفاع غير مسبوق في الطلب خلال فترة زمنية قصيرة، بالتزامن مع تأخر بعض المحطات في سحب مخصصاتها، مما أدى إلى ضغط كبير على طلبات التزويد وتأخر عمليات التحميل في مستودعات الشحن.

خطة المعالجة الفورية

وللحد من هذه الأزمة، أطلقت الوزارة خطة توزيع فورية ومستمرة لتعزيز إمدادات المحافظات، حيث تم ضخ أكثر من مليون و570 ألف لتر من البنزين إلى محافظتي دمشق وحمص خلال يوم واحد، بهدف تسريع تزويد المحطات وتخفيف الازدحام.

متابعة ميدانية وعودة للاستقرار

وتواصل الجهات المختصة استلام وتفريغ الشحنات وتزويد المحطات وفق الخطط التشغيلية، فيما تتابع وزارة الطاقة الإجراءات ميدانياً لضمان استقرار التزويد. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الأولوية القصوى هي إنهاء الازدحام وعودة المحطات لعملها الطبيعي لضمان انسيابية الخدمة، مع الاستمرار في الرقابة الميدانية حتى عودة الأمور إلى نصابها بالكامل.