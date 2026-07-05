وبحسب بيانات موقع "Power Outage- باور أوتيج" لتتبع انقطاع الكهرباء، فقد حُرم نحو 750 ألف شخص في شرق البلاد من الكهرباء بسبب الطقس القاسي، إضافة إلى 150 ألفاً آخرين في نيوجيرسي.

وقالت شركة الطاقة "DTE- دي تي إيه" إن الأحوال الجوية العنيفة، بما في ذلك رياح تجاوزت سرعتها 60 ميلاً في الساعة (97 كم/س) مساء الجمعة في ولاية ميشيغان، تسببت في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 350 ألف منزل في الولاية.

كما تأثرت ولايات أخرى مثل: بنسلفانيا وإلينوي وأوهايو ونيويورك وويسكونسن.