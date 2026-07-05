احتفلت الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 لإعلان استقلالها من خلال عروض ضخمة للألعاب النارية، واستعراضات جوية، رغم الأحوال الجوية القاسية التي شهدتها مناطق واسعة من البلاد، والتي عانت خلال الأيام الماضية من موجة حر شديدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام حشد من أنصاره في تجمع جماهيري أُجّل بسبب سوء الأحوال الجوية في المتنزه الوطني (ناشونال مول) بواشنطن: "عاد الحلم الأمريكي"، وذلك قبل انطلاق ما وُصف بأنه أكبر عرض للألعاب النارية في تاريخ الولايات المتحدة.

ويُحيي الأمريكيون في الرابع من يوليو/تموز ذكرى توقيع المستعمرات الثلاث عشرة على إعلان الاستقلال عام 1776، الذي أنهى الحكم البريطاني.

وشهدت المناسبة جدلاً سياسياً، إذ تعرض ترامب لانتقادات بسبب جعله نفسه محوراً للاحتفالات وإضفاء طابع سياسي عليها من خلال إطلاق فعاليات "الحرية 250" (Freedom 250)، وهي احتفالات منفصلة عن فعاليات "أمريكا 250" (America 250) الرسمية التي أقرّها الكونغرس.

وخلال كلمته، ركز ترامب على عدد من القضايا السياسية التي يتبناها، من بينها رفض الشيوعية، ودعمه لتشريع "أنقذوا أمريكا"، والدفاع عن الحق في حيازة السلاح.

وقال: "تحيا قضية الاستقلال، ولتظل خالدة إلى الأبد. سنبقى دائماً في القمة، ولن نسمح أبداً بسقوط بلادنا، وسنظل الأفضل".

وفي ختام خطابه، أكد أن "هذه ليست سوى بداية العصر الذهبي لأمريكا"، مضيفاً أن مصير البلاد "كتبه الله".

والجدير بالذكر أن الخطاب كان قصيراً نسبياً بمعايير ترامب، إذ لم يتجاوز 45 دقيقة.