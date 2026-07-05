البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة بالقروض السكنية

خبرني - أطلق البنك العربي مؤخراً حملة ترويجية جديدة للقروض السكنية، تتيح للعملاء بما فيهم الأردنيين المغتربين، فرصة الحصول على تمويل عقاري يشمل مجموعة من المزايا الحصرية والشروط التفضيلية ولفترة محددة.

وتأتي هذه الحملة، والتي ستستمر لغاية ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٦، في إطار حرص البنك المستمر على تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومرنة تلبي مختلف احتياجات العملاء. حيث توفر الحملة الجديدة سعر فائدة تنافسي بنسبة 6.25%، بالإضافة إلى الإعفاء من عمولة المنح، ورسوم الرهن العقاري، ورسوم التخمين للقروض السكنية الجديدة وشراء المديونية، فضلاً عن تمويل يصل إلى 100% من قيمة العقار، مما يمنح العملاء مرونة أكبر في تحقيق خططهم السكنية.

وتتيح الحملة للعملاء الذين يحصلون على قرض سكني خلال فترة الحملة فرصة الدخول تلقائياً في سحب أسبوعي للفوز بـ 20,000 دينار أردني، الأمر الذي يضيف قيمة إضافية لتجربة امتلاك "بيت العمر" وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة به.

ويستطيع عملاء البنك العربي الحصول على موافقة مبدئية فورية على القرض السكني من خلال خدمة "بيتي" المتاحة عبر تطبيق "عربي موبايل"، الخدمة الرقمية المتكاملة والأولى من نوعها في الأردن، التي تتيح للعملاء تقديم طلب قرض سكني والحصول على الموافقة المبدئية خلال دقائق. كما توفر أدوات ذكية تساعد العملاء في البحث عن العقارات الكترونياً، والتخطيط المالي لتحقيق هذا الهدف، واحتساب قيمة القرض وفقاً لوضعهم المالي ومعاييرهم الخاصة مثل مساحة العقار والموقع المطلوب.

وفي تعليقه على إطلاق هذه الحملة، أكدّ السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن، حرص البنك العربي المستمر على تقديم أفضل العروض والحلول التمويلية المرنة التي تلبي تطلعات العملاء وتدعم خططهم المستقبلية. وأضاف أن هذه الحملة الجديدة تمنح الراغبين في امتلاك عقار سكني فرصة حقيقية للاستفادة من مزايا تمويلية تنافسية تسهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم، بما يتيح لهم اتخاذ قراراتهم بثقة واطمئنان.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي يقدم حلول تمويلية متكاملة للأفراد تتضمن باقة متنوعة من القروض تشمل القروض العقارية والشخصية وقروض السيارات، بمزايا منافسة تتضمن: مبالغ قروض تناسب احتياجات العملاء، وفترات سداد مرنة، وأسعار فائدة تفضيلية، وذلك ضمن إجراءات ميسّرة وسريعة.