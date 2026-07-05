كلية الصيدلة في (عمان العربية) تعقد جلسات مناقشة رسائل الماجستير في اليقظة الدوائية والشؤون التنظيمية

خبرني - في إنجازٍ أكاديمي يعكس التزام جامعة عمان العربية بالتميز في البحث العلمي، وتعزيز منظومة الابداع والابتكار، وإعداد كفاءات متخصصة تلبي احتياجات القطاعات الحيوية، عقدت كلية الصيدلة في الجامعة أولى مناقشات رسائل الماجستير لطلبة برنامج "اليقظة الدوائية والشؤون التنظيمية"، بحضور كلٌ من: الأستاذ الدكتور اسماعيل يامين مساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية وعميد البحث العلمي والدراسات العليا، والأستاذ الدكتورة رنا أبو حويج عميد كلية الصيدلة، ونخبة من أعضاء الهيئة التدريسية ولجان المناقشة، إلى جانب عدد من الطلبة والمتخصصين والمهتمين بقطاع الصناعات الدوائية والرعاية الصحية، في أجواء علمية اتسمت بالحوار الأكاديمي الرصين وتبادل الخبرات والمعارف.

وشهدت جلسات المناقشة مستوىً علمياً متميزاً عكس جودة المخرجات البحثية لطلبة البرنامج، حيث استعرض الطلبة نتائج أبحاثهم التي تناولت موضوعات نوعية في مجالات اليقظة الدوائية، وسلامة الأدوية، والشؤون التنظيمية، إلى جانب دراسات تناولت أحدث الممارسات الدوائية، بما يواكب المستجدات العلمية ويلبي الاحتياجات المتنامية للقطاع الصحي، وتضمنت الجلسات مناقشة رسائل الماجستير المقدمة من الطلبة: مساعد الرويلي بإشراف الأستاذ الدكتورة رنا أبو حويج عميد كلية الصيدلة، وآمنة أبو قمر، ووسام الحلو بإشراف الدكتورة لبنى غرايبة نائب عميد كلية الصيدلة، وابتداء الزعبي بإشراف الدكتورة سارة ناصر الدين مساعد عميد كلية الصيدلة، وعرين أبو رمان بإشراف الدكتورة نسيبة القطيش عضو هيئة التدريس في كلية الصيدلة، حيث أثنت لجان المناقشة على المستوى العلمي للرسائل وما تضمنته من أصالة في الطرح ومنهجية بحثية رصينة، مع تقديم مجموعة من الملاحظات العلمية التي من شأنها إثراء هذه الدراسات وتعزيز قيمتها البحثية.

وبهذه المناسبة أكدت الدكتورة أبو حويج على أن هذه الرسائل العلمية تُجسد جهود الطلبة البحثية وتمثل نتاجًا حقيقيًا للتكامل بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي، مشيرةً إلى دورها الفاعل في دعم المعرفة العلمية وإثراء البحث في المجالات الدوائية والتنظيمية ذات الأثر المباشر على جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.

وفي ختام جلسات المناقشة أشادت اللجان بالمستوى العلمي والبحثي الرفيع الذي أظهره طلبة برنامج اليقظة الدوائية والشؤون التنظيمية في جامعة عمان العربية، والجهود المبذولة في إعداد الدراسات والالتزام بالمنهجية العلمية الرصينة، موجهين التبريكات للطلبة مع الأمنيات لهم بمزيد من التقدم والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.