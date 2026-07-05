كلية الأعمال في (عمان العربية) تنظم محاضرة علمية حول الجوانب العملية لمهنة تدقيق الحسابات

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز الجانب التطبيقي والمهني لدى طلبة كلية الأعمال، نظم قسم المحاسبة في الكلية محاضرة علمية بعنوان "الجوانب العملية لمهنة تدقيق الحسابات"، قدمها الدكتور حذيفة الدغامين الخبير والمتخصص في مجال تدقيق الحسابات والحاصل على شهادة JCPA، وذلك بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة قسم المحاسبة.

وهدفت المحاضرة لتعزيز معارف الطلبة بالجوانب العملية لمهنة تدقيق الحسابات من خلال ربط المفاهيم الأكاديمية بالتطبيقات المهنية، وإطلاعهم على طبيعة العمل في قطاع التدقيق، بما يسهم في إعدادهم وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، وتناول الدكتور الدغامين خلال المحاضرة عددًا من الموضوعات الرئيسة، شملت أهمية مهنة تدقيق الحسابات ودورها في تعزيز الثقة والشفافية في بيئة الأعمال، والمهارات الفنية والمهنية التي يتطلبها سوق العمل، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه المدقق الخارجي وسبل التعامل معها وفق أفضل الممارسات المهنية، كما استعرض أهمية الشهادات المهنية وفي مقدمتها شهادة JCPA، في تطوير المسار الوظيفي للمحاسبين والمدققين، مدعمًا ذلك بمجموعة من الأمثلة والحالات العملية المستمدة من خبراته المهنية.

وشهدت المحاضرة تفاعلًا مميزًا من الطلبة الذين طرحوا العديد من الأسئلة والاستفسارات حول طبيعة العمل في مجال التدقيق، والفرص المهنية المتاحة، وآفاق التطور الوظيفي في قطاعي المحاسبة والتدقيق، الأمر الذي أسهم في إثراء الحوار وتعزيز الوعي المهني لديهم، وفي ختام المحاضرة أكد الدكتور مثنى أبو علان رئيس قسم المحاسبة في جامعة عمان العربية على مواصلة تنظيم اللقاءات العلمية والمهنية التي تجمع الطلبة بأصحاب الخبرات والممارسين في سوق العمل، انطلاقًا من إيمانه بأهمية التكامل بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي، مما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون الكفاءة والجاهزية اللازمة لمواكبة متطلبات المهنة وسوق العمل.