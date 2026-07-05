*
الاثنين: 06 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح مع منتخب مصر

  • 05 تموز 2026
  • 12:03
مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح مع منتخب مصر

خبرني - كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن تطورات مهمة تتعلق بمستقبل قائد المنتخب، محمد صلاح، مع "الفراعنة" خلال المرحلة المقبلة، وحتى بطولة كأس العالم 2030.
وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري مصطفى أبو زهرة، أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن سيستمر في قيادة المنتخب، مشيرا إلى أن محمد صلاح سيواصل مشواره الدولي مع الفريق خلال السنوات القادمة.

وأكد المسؤول المصري في تصريحات تلفزيونية أن صلاح أبدى رغبته في الاستمرار مع المنتخب الوطني بعد نهاية البطولة الحالية، ما يعزز من استقرار مشروع المنتخب في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن خطة منتخب مصر في كأس العالم 2030 تتضمن استمرار محمد صلاح كقائد للفريق، ضمن مشروع فني طويل الأمد يستهدف تعزيز حضور "الفراعنة" في البطولات الكبرى.

ويأتي هذا التصريح في ظل مشاركة مصر الحالية في كأس العالم 2026، حيث نجح المنتخب في بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، ويستعد لمواجهة قوية أمام الأرجنتين في دور الـ16.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

نيمار يعلن اعتزاله دوليًا بعد انهيار البرازيل
نيمار يعلن اعتزاله دوليًا بعد انهيار البرازيل
  • 2026-07-06 09:01
90 دقيقة من الجنون.. إنجلترا تنجو من المكسيك بصعوبة وتتأهل لدور الـ16 من مونديال 2026
90 دقيقة من الجنون.. إنجلترا تنجو من المكسيك بصعوبة وتتأهل لدور الـ16 من موند...
  • 2026-07-06 08:18
رونالدو يقول إن كأس العالم الحالية هي الأخيرة له
رونالدو يقول إن كأس العالم الحالية هي الأخيرة له
  • 2026-07-06 03:44
مونديال 2026: نيمار... هدف أخير ودموع مجددا
مونديال 2026: نيمار... هدف أخير ودموع مجددا
  • 2026-07-06 03:30
أنشيلوتي: البرازيل لم تقدم كأس عالم جيدة وستبدأ دورة جديدة
أنشيلوتي: البرازيل لم تقدم كأس عالم جيدة وستبدأ دورة جديدة
  • 2026-07-06 03:02
تأجيل انطلاق مباراة المكسيك وإنجلترا ساعة بسبب الظروف الجوية السيئة
تأجيل انطلاق مباراة المكسيك وإنجلترا ساعة بسبب الظروف الجوية السيئة
  • 2026-07-06 02:33