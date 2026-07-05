768 مليون دينار صادرات تجارة عمان بالنصف الأول من العام الحالي

خبرني - ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان لتصدير بضائع وسلع الى دول عربية وأجنبية بالنصف الأول من العام الحالي بنسبة 25.2 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب معطيات إحصائية للغرفة، وصلت صادرات غرفة تجارة عمان من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها بالنصف الأول من العام الحالي لنحو 768 مليون دينار، مقابل 613 مليون دينار للفترة نفسها من 2025.

وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان بالنصف الأول من العام الحالي 20548 شهادة، مقابل 18354 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 12 بالمئة.

وأشارت المعطيات الإحصائية، إلى أكبر الدول المستوردة حسب القيمة والتي جاء بمقدمتها العراق بقيمة نحو 323 مليون دينار، وبعدد 1343 شهادة، ثم سويسرا 92 مليون دينار وبعدد 23 شهادة، وتلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة نحو 57 مليون دينار وبعدد 4917 شهادة، ثم السعودية بقيمة 43 مليون دينار وبعدد 3370 شهادة، تلتها مصر بقيمة 40 مليون دينار وبعدد 406 شهادات.

وشملت الصادرات بالنصف الأول من العام الحالي المنتجات الأجنبية (البضائع ذات منشأ أجنبي) بقيمة نحو 361 مليون دينار، فالزراعية 103 ملايين دينار، فالصناعية 99 مليون دينار، والعربية (البضائع ذات منشأ عربي) نحو 79 مليون دينار، وغيرها.

و"شهادة المنشأ" وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين وتستخدم من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.

يذكر أن غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.

كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية، تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، استنادا لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013.