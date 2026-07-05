منتخب مصر يحسم الجدل حول واقعة حسام حسن و(العلم الفلسطيني)

خبرني - رد مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم على ما تردد بشأن إمكانية إيقاف مدرب المنتخب حسام حسن قبل مواجهة الأرجنتين على خلفية رفعه العلم الفلسطيني خلال احتفالات التأهل.

وكان منتخب مصر تأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح، ليضرب موعدا مع منتخب الأرجنتين في الدور المقبل.

وشهدت الاحتفالات عقب المباراة قيام حسام حسن برفع العلمين المصري والفلسطيني، في مشهد لاقى تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتداول تقارير بشأن احتمال تعرضه لعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية لموقع "إرم نيوز" أن المدرب المصري لم يرتكب أي مخالفة تستوجب العقوبة، مؤكدا أن لوائح البطولة لا تمنع رفع الأعلام في سياق الاحتفال، طالما لا تتضمن رسائل سياسية مباشرة داخل الإطار التنظيمي للمسابقة.

وأضاف أن المحظور وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم يتمثل في التصريحات أو الرسائل السياسية داخل المؤتمرات الصحفية أو عبر اللافتات الرسمية، وهو ما لم ينطبق على الواقعة.

وأكد المصدر أن الاتحاد المصري أو الجهاز الفني لم يتلقيا أي إخطار رسمي حتى الآن من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن فتح تحقيق أو اتخاذ أي إجراءات، مشددا على أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يستند إلى أي مراسلات رسمية.

ويواصل حسام حسن تحقيق نتائج تاريخية مع المنتخب المصري، بعدما قاده لأول مرة إلى دور الـ16 في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال.

وتزامن الجدل مع ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي أفردت مساحة كبيرة لاحتفال حسام حسن بالعلم الفلسطيني عقب التأهل.

واعتبرت بعض المنصات العبرية أن المشهد حمل رسالة سياسية، بينما ربطت تقارير أخرى الواقعة بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بالرسائل السياسية داخل الملاعب.

كما امتد التفاعل إلى مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل، حيث دعا بعض المستخدمين إلى مساندة منتخب الأرجنتين في مواجهته المرتقبة أمام مصر.