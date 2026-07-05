الغويري والقصراوي نسايب.. العيسوي يطلب والصرايرة يجيب

خبرني - توجهت جاهة كريمة من عشيرة الغويري، اليوم الجمعة، إلى مضارب آل القصراوي، لطلب يد الآنسة ياسمين، كريمة الأستاذ زياد رزق القصراوي، للشاب معتصم، نجل المهندس صالح موسى الغويري.

وتشرف بطلب العروس باسم الجاهة معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، فيما لبّى الطلب وأجاب باسم آل القصراوي نائب رئيس الوزراء الأسبق معالي العين جمال الصرايرة، بحضور عدد من أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، إلى جانب وجهاء وأقارب وأصدقاء العائلتين.

وتتقدم الأسرة الإعلامية بأصدق التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، سائلين الله أن يبارك لهما ويبارك عليهما ويجمع بينهما على خير.