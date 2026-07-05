وفيَّات الأردن.. الأحد 5-7-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد، 5-7-2026:
- يوسف حسن أحمد عمرو
- مريم قاسم دوجان الجنايدة
- محمد عارف حمود السحيم
- محمد سعيد نزال
- محمد كمال العقرباوي
- مازن غسان الزعبي
- كمال هندي جفال
- فيروز عطالله انطون كعوش
- فاروق القصاب
- غازي جمال صالح قعوار
- علي عبدالقادر عجاج بني مفرج
- عبدالله قاسم العصيري
- عبد اللطيف الشرع
- طه السلطان التميمي
- ضيف الله حسين بني ملحم
- صالح القويدر القسايمة
- صالح جمعة خير
- سيد فهد الموزاني
- سليمان عبدالله سليمان النجار
- رائد خالد فتوح الشرباتي
- حسن محمد حسن الصعيدي
- حسن سعود الربيقي
- جويد عبد الحميد الحاج
- جودي الناطور
- تراكي أعميد الصرايره
- أحمد حسن نوافله
- آمنه محمد سالم عبيدات
إنَّا لله وإنَّا اليه راجعون.