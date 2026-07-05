وفيَّات الأردن.. الأحد 5-7-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد، 5-7-2026:

- يوسف حسن أحمد عمرو

- مريم قاسم دوجان الجنايدة

- محمد عارف حمود السحيم

- محمد سعيد نزال

- محمد كمال العقرباوي

- مازن غسان الزعبي

- كمال هندي جفال

- فيروز عطالله انطون كعوش

- فاروق القصاب

- غازي جمال صالح قعوار

- علي عبدالقادر عجاج بني مفرج

- عبدالله قاسم العصيري

- عبد اللطيف الشرع

- طه السلطان التميمي

- ضيف الله حسين بني ملحم

- صالح القويدر القسايمة

- صالح جمعة خير

- سيد فهد الموزاني

- سليمان عبدالله سليمان النجار

- رائد خالد فتوح الشرباتي

- حسن محمد حسن الصعيدي

- حسن سعود الربيقي

- جويد عبد الحميد الحاج

- جودي الناطور

- تراكي أعميد الصرايره

- أحمد حسن نوافله

- آمنه محمد سالم عبيدات

إنَّا لله وإنَّا اليه راجعون.