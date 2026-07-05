إبراهيموفيتش يحسم الجدل.. هل تأهل المغرب بالحظ؟

خبرني - أثار النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الجدل بحديثه عن فوز المنتخب المغربي على كندا في دور الـ16 من كأس العالم 2026 مؤكدا أن التأهل لم يكن نتيجة الحظ، بل جاء عن جدارة واستحقاق.

وكان المنتخب المغربي حجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي عقب فوزه على كندا بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة واصل خلالها "أسود الأطلس" عروضهم القوية في البطولة.

وخلال ظهوره عبر شبكة Fox Sports، قال إبراهيموفيتش: "في النهاية فاز الفريق الأقوى، الشوط الأول لم يكن مثاليا، لكنهم عادوا وسجلوا الأهداف التي احتاجوها".

وأضاف النجم السويدي: "لم يكن هناك أي حظ، بل كانوا ببساطة الفريق الأقوى، ولذلك استحقوا التأهل".

وأشار إبراهيموفيتش إلى أن المنتخب المغربي أظهر شخصية قوية خلال اللقاء، حيث نجح في فرض سيطرته تدريجيا مستغلا تفوقه الفني والبدني، ليحسم المواجهة بثلاثية نظيفة.

ويواصل المنتخب المغربي تألقه في مونديال 2026، بعدما أصبح أول منتخب عربي يبلغ ربع النهائي، في إنجاز تاريخي جديد يضاف إلى مسيرته المميزة في البطولة.