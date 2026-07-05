وفاة رائد خالد الشرباتي (ابو بدر)

﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

خبرني - تنعى عائلة آل الشرباتي المرحوم بإذن الله رائد خالد فتوح الشرباتي (ابو بدر)، الذي انتقل الى رحمة الله صباح اليوم الاحد 5/7/2026.

وتاليا تفاصيل العزاء :

سيتم الصلاة عليه على صلاة الظهر في مسجد مقبرة سحاب

تقبل التعازي في ديوان آل الخواجا الكائن في طبربور دوار المشاغل

يومي الاحد والاثنين من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساءً

سائلين الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

موقع الديوان

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