*
الاحد: 05 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

وفاة رائد خالد الشرباتي (ابو بدر)

  • 05 تموز 2026
  • 10:35
وفاة رائد خالد الشرباتي ابو بدر

﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

خبرني - تنعى عائلة آل الشرباتي المرحوم بإذن الله رائد خالد فتوح الشرباتي (ابو بدر)، الذي انتقل الى رحمة الله صباح اليوم الاحد  5/7/2026.
وتاليا تفاصيل العزاء : 

سيتم الصلاة عليه على صلاة الظهر في مسجد مقبرة سحاب 
تقبل التعازي في ديوان آل الخواجا الكائن في طبربور دوار المشاغل 
يومي الاحد والاثنين من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساءً 
سائلين الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
موقع الديوان 
https://maps.app.goo.gl/vs2C1yaFKdBCuiZ59?g_st=iw

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

وفيَّات الأردن.. الأحد 5-7-2026
وفيَّات الأردن.. الأحد 5-7-2026
  • 2026-07-05 10:49
محمد عبدالله الوشاح (أبو حمزة) في ذمة الله
محمد عبدالله الوشاح (أبو حمزة) في ذمة الله
  • 2026-07-04 11:07
وفيات يوم السبت 4-7-2026 في الأردن
وفيات يوم السبت 4-7-2026 في الأردن
  • 2026-07-04 09:34
البطوش يعزي الرحامنة
البطوش يعزي الرحامنة
  • 2026-07-04 00:41
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة الرحامنة 
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة الرحامنة 
  • 2026-07-03 22:13
وفاة والدة أمين عام وزارة الإدارة المحلية الدكتور بكر الرحامنة 
وفاة والدة أمين عام وزارة الإدارة المحلية الدكتور بكر الرحامنة 
  • 2026-07-03 22:11