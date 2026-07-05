ما حقيقة انتقال أيمن حسين إلى الفيصلي؟

خبرني - تداولت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء تربط المهاجم العراقي أيمن حسين بالانتقال إلى صفوف الفيصلي، وذلك عقب تصريحات للناطق الإعلامي للنادي، الصحفي أمجد المجالي، بشأن قرب التعاقد مع لاعب عراقي.

وقال المجالي إن الفيصلي في طريقه للتعاقد مع "لاعب خط وسط عراقي ممتاز وجيد"، مشيرًا إلى أن اللاعب "لم يكن ضمن صفوف المنتخب العراقي".

وأثارت هذه التصريحات موجة من التكهنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ذهب عدد من المتابعين إلى أن المقصود هو أيمن حسين، رغم أن تصريحات المجالي أشارت بوضوح إلى أن الصفقة تتعلق بلاعب خط وسط، وليس مهاجمًا.

وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لا يوجد أي إعلان رسمي من نادي الفيصلي أو من اللاعب يؤكد أو ينفي ارتباط اسم أيمن حسين بالمفاوضات، كما لم تصدر أي معلومات رسمية تشير إلى أن اللاعب هو المقصود في تصريحات الناطق الإعلامي للنادي.

وبناءً على المعطيات المتوفرة، تبقى الأنباء المتداولة بشأن انتقال أيمن حسين إلى الفيصلي في إطار التكهنات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، دون وجود تأكيد أو نفي رسمي حتى الآن.