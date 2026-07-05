*
الاحد: 05 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

ما حقيقة انتقال أيمن حسين إلى الفيصلي؟

  • 05 تموز 2026
  • 10:32
ما حقيقة انتقال أيمن حسين إلى الفيصلي

خبرني - تداولت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء تربط المهاجم العراقي أيمن حسين بالانتقال إلى صفوف الفيصلي، وذلك عقب تصريحات للناطق الإعلامي للنادي، الصحفي أمجد المجالي، بشأن قرب التعاقد مع لاعب عراقي.

وقال المجالي إن الفيصلي في طريقه للتعاقد مع "لاعب خط وسط عراقي ممتاز وجيد"، مشيرًا إلى أن اللاعب "لم يكن ضمن صفوف المنتخب العراقي".

وأثارت هذه التصريحات موجة من التكهنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ذهب عدد من المتابعين إلى أن المقصود هو أيمن حسين، رغم أن تصريحات المجالي أشارت بوضوح إلى أن الصفقة تتعلق بلاعب خط وسط، وليس مهاجمًا.

وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لا يوجد أي إعلان رسمي من نادي الفيصلي أو من اللاعب يؤكد أو ينفي ارتباط اسم أيمن حسين بالمفاوضات، كما لم تصدر أي معلومات رسمية تشير إلى أن اللاعب هو المقصود في تصريحات الناطق الإعلامي للنادي.

وبناءً على المعطيات المتوفرة، تبقى الأنباء المتداولة بشأن انتقال أيمن حسين إلى الفيصلي في إطار التكهنات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، دون وجود تأكيد أو نفي رسمي حتى الآن.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

منتخب مصر يحسم الجدل حول واقعة حسام حسن و(العلم الفلسطيني)
منتخب مصر يحسم الجدل حول واقعة حسام حسن و(العلم الفلسطيني)
  • 2026-07-05 11:19
إبراهيموفيتش يحسم الجدل.. هل تأهل المغرب بالحظ؟
إبراهيموفيتش يحسم الجدل.. هل تأهل المغرب بالحظ؟
  • 2026-07-05 10:40
(إف.بي.آي) يصادر أكثر من 600 مسيّرة في مدن كأس العالم
(إف.بي.آي) يصادر أكثر من 600 مسيّرة في مدن كأس العالم
  • 2026-07-05 09:42
صور.. ميسي يعاني من ورم دموي في رأسه بعد ضربة قوية أمام الرأس الأخضر
صور.. ميسي يعاني من ورم دموي في رأسه بعد ضربة قوية أمام الرأس الأخضر
  • 2026-07-05 09:13
مبابي وميسي يتقاسمان صدارة هدافي مونديال 2026.. وأوليسي الأكثر مساهمة
مبابي وميسي يتقاسمان صدارة هدافي مونديال 2026.. وأوليسي الأكثر مساهمة
  • 2026-07-05 09:00
كلب يخرق قواعد (فيفا) لمتابعة ميسي في كأس العالم.. ما قصته؟
كلب يخرق قواعد (فيفا) لمتابعة ميسي في كأس العالم.. ما قصته؟
  • 2026-07-05 08:57