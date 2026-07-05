دائرة الإفتاء تعلن عن وظائف شاغرة وتفتح باب التقديم إلكترونياً حتى 15 تموز 2026

خبرني - أعلنت دائرة الإفتاء العام عن حاجتها لتعبئة عدد من الوظائف الشاغرة، وذلك وفق الشروط والمواصفات المحددة لكل وظيفة عبر الرابط المرفق.

وأكدت الدائرة مجموعة من الشروط العامة للتقديم، أبرزها أن يكون المتقدم أردني الجنسية، كامل الأهلية، وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة أو الآداب العامة، وألا يتقدم إلا على وظيفة واحدة من الوظائف المعلن عنها، وألا يكون من المتقاعدين المدنيين أو العسكريين أو متقاعدي الضمان الاجتماعي.

كما اشترطت الدائرة، فيما يتعلق بوظائف أوائل الأفواج الجامعية، أن يكون المتقدم حاصلاً على الترتيب الأول على الفوج الجامعي في الفصل الأول والثاني لسنة التخرج، والأعلى في الفصل الصيفي الذي يسبق الفصل الأول، على ألا يكون منفرداً في فوجه للأعوام (2023–2024–2025)، مع عدم أحقية التقديم من المتقاعدين أو العاملين في القطاع العام والجامعات الرسمية والبلديات وأمانة عمان والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له.

وفيما يتعلق بالوثائق المطلوبة، بيّنت الدائرة ضرورة إرفاق صورة عن المؤهل العلمي للبكالوريوس لوظائف (باحث، باحث مساعد)، ومعادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي للمؤهلات غير الأردنية، إضافة إلى وثيقة رسمية تثبت ترتيب أوائل الأفواج الجامعية من الجامعات الأردنية فقط للوظائف ذات العلاقة، تحت طائلة اعتبار الطلب غير مطابق في حال عدم إرفاقها.

كما طلبت لوظائف (باحث إفتاء) إرفاق شهادات الخبرة العملية مصدقة من وزارة العمل للخبرات المحلية، وكشف بيانات المؤمن عليه من الضمان الاجتماعي، على أن تكون الخبرات مسجلة رسمياً، فيما تصدق شهادات الخبرة الخارجية من وزارة الخارجية.

ودعت الدائرة الراغبين بالتقديم ممن تنطبق عليهم الشروط إلى التقدم إلكترونياً عبر الرابط http://applyjobs.spac.gov.jo اعتباراً من صباح الثلاثاء 07/07/2026 ولغاية نهاية دوام الأربعاء 15/07/2026، على أن يتم إعلان نتائج الفرز والنتائج المتعلقة بالوظائف عبر موقعها الإلكتروني، مؤكدة أنه لن يتم النظر بأي طلب غير مستوفٍ للشروط أو بعد انتهاء فترة التقديم، مع إرسال إشعار إلكتروني يفيد باستلام الطلب لكل متقدم.