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وزارة العمل: 15 موقعا لإقامة فعاليات اليوم الوطني للتشغيل الثلاثاء

  • 05 تموز 2026
  • 10:01
وزارة العمل 15 موقعا لإقامة فعاليات اليوم الوطني للتشغيل الثلاثاء

خبرني - أعلنت وزارة العمل، الأحد، إقامة فعاليات اليوم الوطني الثاني للتشغيل في 15 موقعا في محافظات المملكة، الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة، أن الفعاليات ستقام في الملعب البلدي في سحاب (شرق عمان)، وقاعة أديبان (شمال عمان / ناعور)، وقاعة بلدية الجيزة الجديدة (جنوب عمان)، وقاعة جمعية الأزهار التعاونية (مادبا)، ومؤسسة إعمار السلط (البلقاء)، وقاعة نقابة المهندسين (الزرقاء)، ومدينة العقبة للشباب / نادي الأمير حمزة (العقبة)، وقاعة معهد تدريب مهني إناث الكرك (الكرك)، وقاعة غرفة تجارة معان (معان)، وقاعة نادي معلمي الطفيلة (الطفيلة)، وقاعة مؤسسة إعمار إربد (إربد)، وقاعة مديرية ثقافة جرش (جرش)، وكلية عجلون الجامعية (عجلون)، ونقابة المهندسين (المفرق)، والمدينة الرياضية / عمان (وسط عمان).

وأشارت إلى أن الفعالية الرئيسية ستكون في المدينة الرياضية في عمان.

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