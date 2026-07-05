زوجة عمدة نيويورك تفضل معتكفا إسلاميا في إسبانيا على احتفالات (أميركا 250)

خبرني - غادرت راما دواجي زوجة عمدة نيويورك زوهران ممداني إلى جزيرة مايوركا الإسبانية للمشاركة في معتكف إسلامي، تزامنا مع احتفالات الولايات المتحدة بالذكرى 250 للاستقلال.

واتجهت دواجي، الفنانة السورية الأمريكية البالغة 29 عاما، إلى جزيرة مايوركا الإسبانية للمشاركة في معتكف إسلامي للـ"عافية الروحية"، حيث شوهدت في مطار نيوارك وهي تستقل رحلة إلى بالما عاصمة مايوركا، لحضور معتكف "نباتات القرآن" الذي تنظمه منظمة "ذا وومنز سنشري".

وتبلغ تكلفة الحدث 3400 دولار، وتشارك فيه زوجة عمدة نيويورك كـ"فنانة مقيمة". ومن المقرر أن تستضيف معتكفا آخر في كورسيكا الفرنسية في يوليو حول "مريم في القرآن".

وأثار تغيبها عن احتفالات "أمريكا 250" انتقادات من مسؤولين محليين، وصفوا ذلك بـ"المخيب للآمال"، فيما دافع مكتب العمدة عنها مؤكدا أنها لم ترافقها حماية شرطية.

يذكر أن دواجي كانت قد حذفت حساباتها بعد إعادة نشر تغريدات سابقة اعتبرت مسيئة، تضمنت انتقادات حادة للجيش الأمريكي وإشادات بجماعات فلسطينية، وهو ما اعتذرت عنه لاحقا.

أما زوجها العمدة ممداني، فبقي في المدينة لمواجهة موجة الحر، وتعرض بدوره لانتقادات لدعوته السكان لتخفيف التكييف بينما كانت حرارة مبنى البلدية منخفضة جدا، كما ألقى خطابا وطنيا اتسم بانتقاد الرأسمالية والحروب الخارجية.