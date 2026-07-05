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(إف.بي.آي) يصادر أكثر من 600 مسيّرة في مدن كأس العالم

  • 05 تموز 2026
  • 09:42
إفبيآي يصادر أكثر من 600 مسيّرة في مدن كأس العالم

خبرني - أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف.بي.آي" عن مصادرة أكثر من 600 طائرة مسيرة في المدن الأمريكية المستضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم.
وذكر المكتب في تدوينة عبر منصة "إكس": "بفضل تنسيق غير مسبوق بين أجهزة إنفاذ القانون، صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاؤنا في وزارة الأمن الداخلي أكثر من 600 طائرة مسيرة في الأجواء المحظورة بجميع المدن الأمريكية الأحد عشر المستضيفة للبطولة منذ بدء منافسات كأس العالم".

يذكر أن نهائيات كأس العالم تقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا وتستضيفها ثلاث دول هي الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك، وتختتم منافساتها في 19 يوليو الحالي.

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