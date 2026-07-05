صور.. ميسي يعاني من ورم دموي في رأسه بعد ضربة قوية أمام الرأس الأخضر

خبرني - كشفت تقارير صحافية، يوم الأحد، أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي تعرض لضربة قوية في الرأس أمام الرأس الأخضر سببت له تورماً دموياً، وهو ما بدا ملاحظاً بعد المباراة.

وتغلبت الأرجنتين على الرأس الأخضر 3-2 في مواجهة دور الـ 32 من كأس العالم التي امتدت للأشواط الإضافية، حيث منح هدف عكسي في الدقيقة 111 الفوز لحامل اللقب، وخرج النجم البالغ 39 عاماً متأثراً بالكدمات والرضوض بعد أن تلقى ضربة مباشرة في رأسه من ركبة المنافس.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بعد أن سقط ميسي ارتطم رأسه بساق أحد لاعبي الرأس الأخضر، فسارع إلى وضع كيس ثلج لتخفيف الإصابة قبل أن يواصل اللعب حتى نهاية المباراة.

وفي المقابلة التي أجراها بعد اللقاء، ظهرت بوضوح "الكدمة البارزة" في وجهه، والتي لمعت تحت الأضواء، لكن أحد المشجعين أعاد تسميتها بـ "وسام العظمة".

وكان ميسي قد منح الأرجنتين التقدم في الدقيقة 29، بعد أن سيطر ببراعة على تمريرة طويلة ورفع الكرة بهدوء فوق الحارس "فوزينيا".

يذكر أن بطلة كأس العالم 2022 ستواجه مصر في ثمن النهائي، يوم الثلاثاء.