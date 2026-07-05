هآرتس: حسام أبو صفية يتعرض للإغماء يوميا

خبرني - كشفت صحيفة "هآرتس" أن مدير مستشفى كمال عدوان في غزة الدكتور حسام أبو صفية يواجه وضعا صحيا حرجا داخل السجون الإسرائيلية في ظل تعرضه لاعتداءات يومية أثناء احتجازه في العزل الانفرادي.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن محامي الدكتور حسام أبو صفية الذي زاره مؤخرا، أنه وجد على جسده إصابات وكدمات شديدة في الرأس، وحول العينين، والأذنين، والرقبة، لدرجة أنه واجه صعوبة في التعرف عليه.

وأضاف أن الطبيب الفلسطيني بدا في حالة إنهاك شديد، إذ كان يعاني صعوبة في التنفس والكلام، وغير قادر على الجلوس دون أن يفقد توازنه ويسقط، كما كان يتحدث بحذر شديد خوفاً من تعرضه لمزيد من الانتهاكات والتعذيب بعد انتهاء الزيارة.

ووفقا لشهادة المحامي التي أوردتها "هآرتس"، أكد أبو صفية أنه يتعرض للضرب والعنف بشكل يومي خلال احتجازه في قسم العزل المعروف باسم "ركفت" داخل سجن "نيتسان"، مشيرا إلى أنه فقد الوعي عدة مرات نتيجة الاعتداءات.

وأوضح أن مسعفا كان يحضر في كل مرة يفقد فيها الوعي، ويقدم له مسكنا للألم وبعض الماء، قبل أن يتعرض مجددا للضرب، بحسب إفادة المحامي.

ونقلت الصحيفة عن المحامي قوله إن أبو صفية أبلغه بأنه "يخشى بشكل حقيقي أن تكون هذه الزيارة هي الأخيرة قبل أن يقتلوه".

وفي ضوء هذه الإفادات، قالت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل" إن الشهادة التي قدمها المحامي تشير إلى أن الدكتور أبو صفية بات في خطر حقيقي على حياته، مطالبة بالسماح فورا بإجراء فحص طبي مستقل له من قبل جهة رسمية لا تتبع مصلحة السجون الإسرائيلية.

كما طالب المحامي بنقل أبو صفية إلى سجن آخر، وتوفير رعاية طبية عاجلة له، محذرا من استمرار احتجازه في ظروف العزل الحالية.

وأشارت "هآرتس" إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الشهر الماضي الاستئناف المقدم ضد استمرار اعتقال أبو صفية، ما يعني بقاءه رهن الاحتجاز أربعة أشهر إضافية على الأقل، بينما لا تزال حيثيات القرار غير معلنة بسبب أمر حظر النشر.