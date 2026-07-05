مواصفات الهاتف الأحدث من موترولا

خبرني - كشفت موتورولا علن مواصفات هاتفها الجديد الذي ستطرحه قريبا لينافس أحدث هواتف اندرويد من الفئة المتوسطة.

حصل هاتف Moto G77 Power على هيكل مضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، وحمي بطبقة Gorilla Glass 7i المضادة للصدمات والخدوش.

شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.72 بوصة، دقة عرضها (1200/2640) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 432 بيكسل/الإنش تقريبا.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16"، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 1440p بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية كبيرة بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.