مبابي وميسي يتقاسمان صدارة هدافي مونديال 2026.. وأوليسي الأكثر مساهمة

خبرني - يتقاسم الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي صدارة هدافي كأس العالم 2026 برصيد 7 أهداف لكل منهما، مع استمرار المنافسة على لقب هداف البطولة.

ويأتي النرويجي إيرلينغ هالاند والإنجليزي هاري كين في المركز الثاني برصيد 5 أهداف لكل منهما، فيما يحتل الفرنسي عثمان ديمبيلي والإسباني ميكيل أويارزابال والسنغالي إسماعيلا سار والبرازيلي فينيسيوس جونيور المركز الثالث برصيد 4 أهداف لكل منهم.

وفي قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف، يتصدر الفرنسي مايكل أوليسي الترتيب بـ5 مساهمات، يليه المغربي إبراهيم دياز والبرازيلي برونو غيماريش بـ4 مساهمات لكل منهما.

ويحل المكسيكي روبيرتو ألفارادو، والسويدي ألكسندر إيساك، والنرويجي مارتن أوديغارد، والألماني فلوريان فيرتز في المركز الثالث بـ3 مساهمات لكل منهم، بينما يمتلك الجزائري حسام عوار والنرويجي باتريك بيرغ مساهمتين لكل منهما.