تفاصيل جديدة تكشفها عائلة فهد أبو شايب حول جريمة الصويفية

خبرني - لم يكن الشاب فهد ابو شايب يعلم ان خروجه ليلا لشراء بعض احتياجاته الشخصية من منطقة الصويفية في العاصمة عمان سيكون الرحلة الاخيرة في حياته، قبل ساعات فقط من موعد جلوسه لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، الذي كان يامل من خلاله تحسين معدله وتحقيق حلمه الجامعي.

والد الفقيد يروي تفاصيل الساعات الاخيرة

وقال والد الشاب ياسر ابو شايب، ان نجله تعرض لاعتداء عنيف بعد ان سلب المعتدون هاتفه النقال، قبل ان ينهالوا عليه بالضرب في مختلف انحاء جسده.

واضاف ان شهودا اكدوا ان عدد المشاركين في الاعتداء لم يقل عن تسعة اشخاص، تناوبوا على ضرب نجله حتى فقد وعيه، قبل ان يفروا من المكان.

وبين ان فهد نقل الى المستشفى وهو في حالة حرجة، الا انه فارق الحياة متاثرا بنزيف حاد في الجمجمة، رغم محاولات الاطباء لانقاذه.

واكد والده ان نجله عرف بحسن اخلاقه ولم تكن له اي خلافات او عداوات مع احد، مطالبا بتحقيق العدالة وانزال اشد العقوبات بحق جميع المشاركين في الجريمة.

الام تودع ابنها بحسرة

وقالت والدة الفقيد ان ابنها كان يوازن بين الدراسة والعمل الى جانب والده لمساعدته في اعباء الحياة، وكان محبا لاسرته وجيرانه، متسائلة عن الذنب الذي اقترفه ليستهدف بهذه الطريقة.

واكدت شقيقته حنين ان فهد كان واضحا مع اسرته في جميع تفاصيل حياته، ولم يكن يخفي عنهم اي امر.

الامن يحقق ويوقف ثلاثة اشخاص

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد فجر السبت يفيد بوقوع مشاجرة في منطقة الصويفية، اسفرت عن اصابة شاب يبلغ من العمر 23 عاما بضربة على الراس، حيث اسعف الى المستشفى لكنه فارق الحياة متاثرا باصابته.



واضاف ان الاجهزة الامنية القت القبض على ثلاثة اشخاص من اطراف المشاجرة، فيما تتواصل التحقيقات لضبط بقية المتورطين واستكمال الاجراءات القانونية بحقهم.