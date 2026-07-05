بعد مواجهة باراغواي العنيفة.. ديشامب يطلب حماية خاصة لمبابي

خبرني - أكد ديدييه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي، أنه طلب توفير حماية خاصة للنجم كيليان مبابي خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة باراغواي، والتي انتهت بفوز فرنسا 1-0.

وجاء تأهل المنتخب الفرنسي إلى ربع نهائي كأس العالم بعد مباراة صعبة أمام باراغواي، ليضرب موعدا مرتقبا مع المنتخب المغربي في الدور المقبل، في مواجهة قوية على بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أوضح ديشامب أن المباراة كانت معقدة بسبب القوة البدنية والصلابة الدفاعية للمنتخب الخصم، قائلا: "لم تكن المواجهة سهلة، ولو استثمرنا الفرص الأخيرة لكانت الأمور أكثر راحة، لكن باراغواي لعبت بكل أساليبها المتاحة".

وأضاف المدرب الفرنسي منتقدا بعض قرارات التحكيم: "واجهنا فريقا منظما دفاعيا، لكننا دفعنا ثمن بعض القرارات، بعدما حصل لاعبونا على بطاقات صفراء أكثر، في حين لم يعاقب الخصم على أخطاء مماثلة".

وكشف ديشامب عن سبب طلبه حماية خاصة لمبابي، موضحا: "في مونديال 2018 اضطررت لاستبداله أمام أوروغواي بسبب التدخلات العنيفة ضده، واليوم طلبت من بعض اللاعبين التواجد لحمايته في الدقائق الأخيرة لأن المباراة لا تنتهي إلا مع صافرة الحكم".

واختتم ديشامب تصريحاته بالتأكيد على أهمية الفوز، قائلا: "إنه انتصار مهم وخطوة إلى الأمام، مواجهات منتخبات أمريكا الجنوبية دائما ما تكون صعبة، لكننا سعداء بالتأهل ولدينا وقت كاف للاستعداد للمباراة المقبلة".