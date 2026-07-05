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الأردن.. أجواء صيفية معتدلة حتى الأربعاء

  • 05 تموز 2026
  • 08:27
الأردن أجواء صيفية معتدلة حتى الأربعاء

خبرني - يكون الطقس الأحد، صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 31- 20 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 29- 18، وفي المرتفعات الشمالية 27- 17، وفي مرتفعات الشراة 28 - 16، وفي مناطق البادية 36- 21، وفي مناطق السهول 31- 20، وفي الأغوار الشمالية 39 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 41- 26، وفي البحر الميت 40- 25، وفي خليج العقبة 41 - 26 درجة مئوية.

ويبقى الطقس حتى الأربعاء، صيفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً في البادية، وحاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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