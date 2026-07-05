السفير الفنزويلي: الأردن وقف مع فنزويلا كالأخ في الأوقات الصعبة

خبرني - أعرب السفير الفنزويلي لدى الأردن، عمر فيالما أوسونا، عن بالغ شكره وامتنانه للأردن وقطر على الدعم الذي قدماه لفنزويلا في مواجهة تداعيات الكارثة الأخيرة، مؤكدا أن البلدين تصرفا "كإخوة" في هذه الظروف الصعبة.

وقال أوسونا، في تصريحات لـ"المملكة" فجر الأحد، إن الحكومة والشعب في قطر قدما استجابة سريعة لفنزويلا، فيما أوفد الأردن فريقا يضم 100 من رجال الإنقاذ للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، مشيرا إلى أن الفريق الأردني تمكن من إنقاذ طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات من تحت الأنقاض، ليصبح "رمزا للأمل" للشعب الفنزويلي.

وأضاف أن الشعبين الأردني والقطري أثبتا وقوفهما إلى جانب فنزويلا في وقت المحنة، مؤكدا أن مثل هذه المواقف تجسّد معاني الأخوّة والتضامن بين الشعوب.

وأشار السفير إلى أن الظروف الصعبة هي التي تكشف الأصدقاء الحقيقيين، قائلا إن "الأردن تصرف كأخ، وكذلك الشعب القطري وحكومته".

ونقل أوسونا شكر الرئيسة الفنزويلية ديلسي رودريغيز، والحكومة والشعب الفنزويلي، معربا عن بالغ الامتنان للأردن وقطر على دعمهما ومساندتهما خلال هذه المرحلة الصعبة.

وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأحد، إجلاء عدد من المواطنين الأردنيين من جمهورية فنزويلا على متن طائرة شحن من طراز (C-17) تابعة لدولة قطر الشقيقة، كانت قد نقلت موادّ إغاثية وطبية وغذائية من مطار عمّان إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس يوم الخميس الماضي.

ووصلت الطائرة إلى مطار عمّان وعلى متنها (21) مواطنًا أردنيًا، إضافة إلى الوفد العسكري الأردني المرافق.

وتأتي عملية الإجلاء تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية بإجلاء المواطنين الأردنيين من فنزويلا وتسهيل عودتهم الآمنة إلى أرض الوطن، في أعقاب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد مؤخرًا.

وجرت عملية الإجلاء بالتعاون بين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في جمهورية فنزويلا ودولة قطر الشقيقة.