مبابي ينفرد بصدارة هدافي الأدوار الإقصائية في تاريخ المونديال

خبرني - واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي كتابة التاريخ في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما أصبح أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في الأدوار الإقصائية بتاريخ البطولة.

وانفرد مبابي بالرقم القياسي بعد رفع رصيده إلى 10 أهداف في مباريات خروج المغلوب، متجاوزاً الرقم السابق الذي كان يتقاسمه مع الأسطورتين البرازيليتين رونالدو وليونيداس، والبالغ 8 أهداف.

ويؤكد هذا الإنجاز المكانة الاستثنائية لمبابي في البطولات الكبرى، إذ يواصل تعزيز سجله التاريخي في كأس العالم، مع استمرار مشوار المنتخب الفرنسي في النسخة الحالية من البطولة.

وحجز المنتخب الفرنسي مقعده في ربع نهائي كأس العالم 2026، بعدما تغلب بصعوبة على نظيره الباراغواي بهدف قاتل، في مواجهة حسمها "الديوك" في اللحظات الأخيرة، ليضربوا موعدًا مرتقبًا مع المنتخب المغربي الذي بلغ الدور ذاته عقب فوزه على كندا.

وسجّل قائدها كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء (70)، رافعا رصيده إلى سبعة أهداف في البطولة بالتساوي في صدارة ترتيب الهدّافين مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، كما قلّص الفارق مع الأخير في قائمة الهدّافين التاريخيين لكأس العالم (20 مقابل 19).