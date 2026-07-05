تضامن حسام حسن مع فلسطين يستفز الإسرائيليين

تصدر موقف مدرب المنتخب المصري حسام حسن عقب التأهل التاريخي لمنتخب بلاده إلى دور الـ16 من كأس العالم عام 2026 واجهة التفاعلات وعناوين الصحافة في إسرائيل .

وأثار رفع حسن للعلم الفلسطيني وإهداؤه الفوز للشعب الفلسطيني موجة من الاستفزاز والاهتمام بين الإسرائيليين، تنوعت بين انتقادات لاذعة ودعوات للتحريض الرياضي ضد المنتخب المصري.

غضب وتحريض

شهدت منصة إكس تفاعلا إسرائيليا ملحوظا مع الحدث، حيث تصدرت التغريدات التي تعبر عن الصدمة والامتعاض من المشهد المونديالي.

وعبر حساب يحمل اسم "شمعون" عن غضبه وسخريته متسائلا عن جدوى اتفاقية السلام مع مصر، ومستنكرا تلويح المدرب المصري بعلم فلسطين لحظة التأهل لثمن نهائي المونديال، وسط تساؤلات عن دور المنظمين.

وفي محاولة لتأليب الجماهير، ظهرت دعوات للتحريض الرياضي، حيث اعتبر أحد الحسابات أن من لا يشجع الأرجنتين في مباراتها القادمة أمام مصر فهو يكره إسرائيل ويكره كرة القدم.

من جهته، سارع الصحفي الإسرائيلي روعي كايس إلى نقل الحدث، مشيرا إلى أن مدرب منتخب مصر أهدى الفوز على أستراليا للشعب الفلسطيني بعد التأهل التاريخي.

ولم تخل التفاعلات من الأمنيات بالخسارة، إذ شارك إيريز ميخائيلي صورة لطبق طعام وعلق عليها بأنه يحتفل بمباراة أستراليا ضد مصر مع طبق شرق أوسطي كلاسيكي.

مانشيتات الامتعاض

ولم يقتصر الأمر على رواد مواقع التواصل، بل امتد ليشغل كبرى وسائل الإعلام الإسرائيلية التي أفردت مساحة لتغطية الحدث وتصريحات المدرب المصري.

وعنونت صحيفة يديعوت أحرونوت تغطيتها بتسليط الضوء على احتفال مدرب مصر بالتأهل بعلم فلسطين ودعائه بالرحمة للشهداء، مشيرة إلى أن حسن استغل منصة كأس العالم للتعبير عن تضامنه، مع الإشارة إلى انتشار مقاطع فيديو تظهر تجمع أهالي قطاع غزة لمشاهدة المباراة معا.

بدورها، ركزت تغطية موقع واللا الإسرائيلي على ذات التصريحات، ناقلة قول حسن إن قلبه وروحه مع الفلسطينيين، وأضافت جانبا آخر من أجواء المنتخب المصري عبر نقل تصريح ساخر للنجم محمد صلاح حول صرامة مدربه.