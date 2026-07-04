بوكيت.. تطبيق جديد لشركة ميتا يحول الأوامر النصية إلى ألعاب تفاعلية

خبرني - في أحدث خطواتها لتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي، أطلقت شركة ميتا الأمريكية بهدوء تطبيقا جديدا يحمل اسم "بوكيت" (Pocket) يتيح للمستخدمين إنشاء ألعاب وتجارب تفاعلية مصغرة بمجرد كتابة أوامر نصية، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو ما يعرف بـ"البرمجة بالوصف" (Vibe Coding)، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوليد التطبيقات والألعاب دون الحاجة إلى كتابة أي شيفرة برمجية.

ويأتي إطلاق التطبيق دون إعلان رسمي من ميتا، إذ ظهر أولا في متجري "غوغل بلاي" و"آب ستور"، قبل أن يلفت انتباه الباحث في ميزات التطبيقات أليساندرو بالوتسي، الذي نشر صورا له عبر منصة "إكس". وتشير بيانات شركة "آب فيغرز" إلى أن التطبيق أصبح متاحا في المتاجر منذ 29 يونيو/حزيران الماضي، إلا أن الشركة لم تكشف حتى الآن عن جدول إطلاقه أو الأسواق التي سيصل إليها.

ألعاب تنشأ من جملة واحدة

يعتمد "بوكيت" على فكرة بسيطة؛ إذ يصف المستخدم اللعبة أو التجربة التي يريدها بلغة طبيعية، بينما يتولى الذكاء الاصطناعي إنشاء تجربة قابلة للعب خلال لحظات.

وتطلق ميتا على هذه التجارب اسم "غيزموز" (Gizmos)، وتصفها بأنها "تجارب تفاعلية قابلة للعب مولدة بالذكاء الاصطناعي". ولا يقتصر دور التطبيق على إنشائها، بل يوفر أيضا منصة اجتماعية لاستعراض ما يصممه المستخدمون الآخرون وتشغيله أو إعادة تعديله ومشاركته من جديد.

ووفقا للوصف المنشور على متجر "غوغل بلاي"، فإن هذه التجارب لا تقتصر على الرسوم البسيطة، بل يمكنها الاستجابة للمس الشاشة، والاستفادة من حركة الهاتف، وتشغيل المؤثرات الصوتية والموسيقى، واستخدام الكاميرا أو الصور المخزنة على الجهاز، فيما تستطيع بعض النماذج "الاستدلال على العالم المحيط" باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي.

ثمرة استحواذ سابق

ولا يمثل "بوكيت" مشروعا بدأ من الصفر داخل ميتا، إذ يرتبط مباشرة باستحواذ الشركة في وقت سابق من هذا العام على فريق شركة "أتما ساينسيز" (Atma Sciences) المطورة لتطبيق "غيزمو" (Gizmo)، الذي أسسه مهندسون سابقون في شركة سناب.

وكان تطبيق "غيزمو" يقدم الفكرة نفسها تقريبا، وهي إنشاء ألعاب وتجارب تفاعلية اعتمادا على أوامر نصية، ونجح في استقطاب مئات الآلاف من المستخدمين قبل انتقال فريقه إلى ميتا. وتشير بيانات "آب فيغرز" إلى أن التطبيق سجل نحو 635 ألف عملية تنزيل على نظامي أندرويد وآي أو إس (iOS)، مع معدل رضا بلغ 98%، بينما لا يزال التطبيق الأصلي متاحا في متاجر التطبيقات حتى الآن.

الذكاء الاصطناعي بوصفه منصة اجتماعية

ويعكس التطبيق رؤية الرئيس التنفيذي لميتا مارك زوكربيرغ، الذي تحدث مرارا عن مستقبل تصبح فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي منصات اجتماعية بحد ذاتها، لا مجرد مساعدين رقميين.

وخلال الأشهر الماضية، كثفت ميتا استثماراتها في هذا الاتجاه، فأطلقت تطبيقها المستقل "ميتا إيه آي" (Meta AI)، وأضافت أدوات لإنشاء الصور ومقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، كما دمجت مزايا الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها المختلفة، من بينها فيسبوك وإنستغرام، إضافة إلى تطبيق تحرير الفيديو "إديتس" (Edits). ويأتي "بوكيت" امتدادا لهذا التوجه، لكن مع تركيز أكبر على المحتوى التفاعلي والألعاب التي ينشئها المستخدمون بأنفسهم.

إطلاق محدود وتجربة قيد الاختبار

ورغم ظهور التطبيق في متاجر التطبيقات، فإن الوصول إليه لا يزال محدودا. وتؤكد صفحة الدعم الخاصة بميتا أن "بوكيت" ليس متاحا في جميع المناطق، وأن بعض ميزاته قد لا تكون متوفرة حتى في البلدان التي وصل إليها.

ومن اللافت أن التطبيق لم يكن قابلا للتنزيل في الولايات المتحدة الأمريكية وقت رصد الخبر، سواء عبر متجر "غوغل بلاي" أو "آب ستور"، وهو ما يرجح أن ميتا ما تزال تختبر الخدمة على نطاق محدود قبل إطلاقها عالميا. كما لم تستجب الشركة لطلبات التعليق بشأن موعد التوسع في إتاحته أو خططها المستقبلية له.