حطم رقم الجزائر.. منتخب المغرب يحقق إنجازا عربيا جديدا في كأس العالم

خبرني - حقق المنتخب المغربي إنجازاً تاريخياً جديداً في نهائيات كأس العالم بعد الوصول لربع نهائي نسخة 2026 المقامة حالياً بأمريكا الشمالية.

وواصل منتخب المغرب مشواره الناجح في كأس العالم 2026 بالفوز على كندا 3-0 في افتتاح مباريات دور الـ16، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وحملت ثلاثية "أسود الأطلس" توقيع عز الدين أوناحي (ثنائية) وسفيان رحيمي في الدقائق 50 و82 و98 من عمر اللقاء.

منتخب المغرب يكتب التاريخ في كأس العالم 2026

وبتلك الثلاثية، بات المنتخب المغربي أكثر المنتخبات العربية تسجيلاً للأهداف في نسخة واحدة من نهائيات كأس العالم.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 10 أهداف خلال مشاركته الحالية، حيث تعادل مع البرازيل 1-1 وفاز على اسكتلندا 1-0 وهايتي 4-2 وتعادل مع هولندا 1-1 قبل ثلاثية كندا.

وبذلك، حطم المنتخب المغربي الرقم القياسي العربي السابق، الذي كان بحوزة المنتخب الجزائري، بعدما سجل 7 أهداف في نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وبشكل عام، يعتبر المنتخب المغربي الأكثر تسجيلاً للأهداف بين المنتخبات العربية في تاريخ كأس العالم، بواقع 30 هدفاً في 27 مباراة على مدار 7 نسخ.

كذلك، أصبح المغرب أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم في نسختين متتاليتين

يذكر أن المنتخب المغربي سينتظر في ربع النهائي مواجهة الفريق الفائز من مباراة فرنسا وباراغواي، بثاني مباريات دور الـ16.

وسبق لـ"أسود الأطلس" الوصول إلى المربع الذهبي لكأس العالم خلال النسخة الماضية بمونديال قطر 2022، كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق ذلك الإنجاز.