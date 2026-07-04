الفيصلي: تعاقدنا مع شفيع والفاخوري.. ونقترب من ضم العوضات

خبرني - كشف الناطق الإعلامي للنادي الفيصلي، أمجد المجالي، عن آخر تطورات ملف التعاقدات للموسم الجديد.

وبيّن المجالي أن الفيصلي أنهى التعاقد مع المدرب الوطني والحارس السابق عامر شفيع لتولي مهمة تدريب حراس المرمى.

وأشار إلى أن النادي أنهى أيضًا التعاقد مع الحارس عبدالله الفاخوري، واللاعبين وسيم ريالات، وزرق بني هاني، وعمر خضر، وغيث المدادحة، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات استعارة اللاعب محمد حداد من النادي الأهلي.

كما كشف أن الفيصلي بات قريبًا من حسم صفقة أنس العوضات، بانتظار استكمال إجراءات المخالصة المالية مع نادي كاظمة الكويتي.