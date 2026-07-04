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المغرب ينفرد بإنجاز عربي وأفريقي غير مسبوق في كأس العالم

  • 04 تموز 2026
  • 22:18
المغرب ينفرد بإنجاز عربي وأفريقي غير مسبوق في كأس العالم

خبرني - بات منتخب المغرب أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم مرتين متتاليتين بعد فوزه 2-0 على كندا يوم السبت في الدور ثمن النهائي.

وتأهل المغرب إلى ربع النهائي في كأس العالم 2026 بأميركا وكندا والمكسيك وينتظر الفائز من مباراة فرنسا وباراغواي.

وكان منتخب "أسود الأطلس" قد تأهل إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022 قبل الخسارة من فرنسا، لكنه أقصى إسبانيا من ثمن النهائي ثم البرتغال في ربع النهائي.

ورغم رحيل وليد الركراكي وتعيين محمد وهبي مدرباً للمنتخب، نجح الأخير في قيادة بلاده إلى ربع النهائي في النسخة الحالية.

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